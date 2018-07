Công dụng của chảo sứ dưỡng sinh

Nội dung: Ánh Thúy

Thiết kế & sáng tạo: Hồ Cường

Video: Công Khang

Hình ảnh: Trung Lê

Kỹ thuật: Quốc Toàn

Với các món chiên xào, nhiều gia đình có thói quen đợi đến khi dầu thật nóng (trên 160 độ C), bốc khói mới cho thức ăn vào. Các nhà khoa học khuyên chỉ nên nấu ăn ở nhiệt độ thấp, vừa phải (dưới 150 độ C) sẽ tốt cho sức khỏe. Khi đó, thức ăn vừa chín và ít biến tính.Chảo sứ dưỡng sinh được nung nguyên khối ở nhiệt độ cao, tăng cường bức xạ nhiệt, giữ nhiệt tốt và ổn định độ nóng nên có thể chế biến những món chiên ở nhiệt độ 120-130 độ C. Dù chiên ở nhiệt độ thấp, thực phẩm vẫn chín sâu, giữ độ giòn lâu, có màu vàng đẹp, thơm ngon đậm đà và hạn chế dầu đọng lại bên trong. Với nhiệt độ này, dầu không bị quá lửa nên không sinh ra chất độc hại, giúp cơ thể hạn chế lượng độc tố và hóa chất tích tụ, giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch.Ngoài ra, dầu không bị quá nóng nên chậm biến tính hơn so với các loại chảo khác.Bên cạnh sử dụng chiếc chảo có khả năng duy trì nhiệt độ chiên ở mức ổn định, các bà nội trợ có thể áp dụng thêm một số mẹo giúp món chiên ngon miệng mà không lo ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe như: sử dụng dầu ô liu thay vì dầu thực vật thông thường, không dùng dầu chiên đi chiên lại, dùng bột chiên không chứa gluten, pha thêm baking soda vào bột chiên…