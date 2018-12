“Tôi muốn làm kem tươi”

“Anh có chắc là muốn làm không?”, chủ cửa hàng hỏi sau một hồi nói “không” với câu hỏi của Sáng như xưa. Sáng nói chắc. “Vậy tôi sẽ dạy cho anh. Trên thế giới chỉ có một số người làm như anh thôi”. Sự kiên định của vị lãnh đạo sinh năm 1975 đã được đền đáp.

Sáng nói qua đầu dây điện thoại. Anh hỏi có cách nào hay không thì nhận được câu lạnh lùng: “Không có”. “Tôi bỏ cuộc vì ăn cái gì cũng cần phải tốt cho sức khỏe. Nếu bột nền có chất này chất kia thì tôi không tin tưởng. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu người ta đã có thể tạo dung dịch đó thì đồng nghĩa có bí quyết, chỉ là họ không muốn chỉ cho mình thôi”, người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn như thư sinh, gương mặt sáng nghĩ trong đầu.Bỏ cuộc chỉ là với cuộc hội thoại kia. Còn Sáng vẫn tiếp tục một tuần ba lần gọt - xay trái cây, làm kem, rửa máy. Kệ sách đã có hẳn gần 50 quyển chuyên về kem từ khắp nơi trên thế giới. Một ngày 8 tiếng hành chính của anh đã dành cho công ty gia đình. Cứ hết giờ làm, Sáng lại bắt tay vào nghiên cứu, thử nghiệm. Những mẻ kem miệt mài ra đời vào lúc 1-2 giờ sáng. 6h hôm sau anh lại thức dậy cho một ngày làm việc mới.Sáng như phân thân, ban ngày là Phó tổng giám đốc của Công ty Minh Long 1, ban đêm trở thành người làm kem. Nhưng anh không biết mệt, mỗi sớm tinh mai thức giấc lại hồi hộp mong đợi thành quả của hôm qua. Lúc nghỉ trưa tranh thủ chạy về nhà xem thử. Nếu có việc không về được, anh lại gọi người thân kiểm tra giúp. Cứ như vậy suốt hai năm trời, tủ lạnh nhà anh toàn kem là kem. Sáng phải mua thêm tủ chỉ để chất kem.Mọi việc cũng có tiến triển đôi chút. Từ trữ được một ngày thì lên hai ngày, ba ngày và dừng lại ở mốc bốn ngày. Trong thời gian này, mọi người liên tục hỏi Sáng làm kem ngon như vậy sao lại không bán. Anh thấy ý tưởng cũng hay, ít nhất thì người thân quen có một địa điểm ăn kem biết rõ nguồn gốc. Năm 2010 anh chính thức xin giấy phép thành lập công ty.Anh chi 2 tỷ để đầu tư máy móc thiết bị. Sáng cũng mày mò bỏ thêm 2 tỷ mở cửa hàng để đó chứ chưa bán bởi chất lượng vẫn chưa như ý. Đến lúc này, anh lại tiếp tục thắc mắc vì đã mua thêm máy trộn, máy đánh nhuyễn, máy cấp đông… nhưng kem vẫn không trữ lâu được trong tủ lạnh. Anh một lần nữa liên lạc với chủ cửa hàng bán máy lúc trước.Anh tham gia lớp học làm kem ba ngày. Mọi thứ dường như vỡ òa khi Sáng bắt đầu hiểu ra không đơn giản chỉ là trộn đường, sữa và trái cây như vẫn thường làm. Để có loại kem với đầy đủ độ mềm, mịn, dẻo và giữ được tính chất trong tủ lạnh là kết quả của những phản ứng hóa học. Đó là sự kết hợp của các chất đường, béo, xơ, nước… Trái cây cần được phân tích gồm những chất gì, lượng đường bao nhiêu. “Đó là một bài toán phức tạp mới ra được như mình mong muốn mà không cần đến hóa chất. Với bột nền thì người ta đã tính sẵn cộng thêm hương liệu nên không ảnh hưởng nhiều”, người đàn ông với giọng nói nhỏ nhẹ, được các nhân viên yêu mến chia sẻ.Khóa học như khai sáng cho vị doanh nhân mê kem. Từ kiến thức thầy truyền thụ, Sáng tự mày mò để cho ra công thức của riêng anh, với độ ngọt và hương vị mà anh mong muốn. Kết quả là kem trữ trong tủ lạnh một tuần, hai tuần hay một tháng vẫn y chất lượng ban đầu. Cuối cùng, sự kiên trì biết bao năm cũng hái được quả ngọt.Anh bắt đầu với kem sầu riêng, khi nào đã đạt công thức chuẩn mới chuyển sang loại khác. Lần lượt các vị trà xanh, dâu, vanilla, dừa, socola… ra đời. Anh chọn sữa từ New Zealand và Australia. Đường bắp sử dụng của Italy và đường mía của Việt Nam.Ông chủ trẻ tiếp tục đầu tư nhà xưởng cho đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên tắc là chỉ sử dụng nguyên liệu tươi và không dùng hương liệu. Anh tự mình đi tìm nguồn cung cấp trái cây sạch từ các siêu thị hoặc vựa. Có lúc Sáng tìm đến nhà người dân bao tiêu luôn cả vườn và sẵn sàng trả gấp đôi giá thị trường để đảm bảo nguồn cung cũng như chất lượng.Nguồn trái cây mua về được đưa vào phòng nghiên cứu để đảm bảo không có hóa chất. Trái cũng phải vừa chín tới, không giập hay héo. Anh yêu cầu nhân viên phải tuyển lựa và rửa từng quả, thậm chí phải là người đầu tiên ăn mẻ kem để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi thành phẩm đến tay khách hàng. “Vì tôi không phải lúc nào cũng ở xưởng nên nhân viên mới là người biết rõ nhất chất lượng kem. Nếu làm không sạch thì chính họ là người ăn nó trước tiên. Làm vậy là muốn nhân viên có trách nhiệm với thành phẩm”. Triết lý của Sáng là không làm sản phẩm hai chuẩn. Cho mình ăn hay cho khách ăn đều quy về một mối.Anh chính thức cho bán kem với thương hiệu Greenie Scoop ở Minh Sáng Plaza, Bình Dương. Thực đơn in rất nhiều loại nhưng không phải ngày nào cũng đầy đủ. Các loại kem ngoại trừ trà xanh, socola hay từ các nguyên liệu có nguồn cung chủ động thì đều theo mùa. Mùa nào thì sẽ có kem vị trái cây đó. Có thời điểm không tìm được nguồn mít như ý, Sáng còn dùng luôn mít tự trồng ở nhà, qua mùa thì không bán nữa.