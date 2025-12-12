Indonesia - Myanmar: Indonesia cầu nguyện trước buổi tập cuối

Thái LanIndonesia cần thắng Myanmar cách biệt ít nhất ba bàn để lách qua khe cửa hẹp vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Bóng lăn trên sân 700th Annivesary Chiang Mai lúc 18h.

HLV và các cầu thủ Indonesia cầu nguyện trước buổi tập cuối cùng trước trận gặp Myanmar ở lượt cuối bảng C SEA Games 2025. Ảnh: Bola

U22 Indonesia đã có buổi tập cuối tại sân phụ 700th Anniversary chiều 11/12. Buổi tập diễn ra song song với trận Việt Nam - Malaysia, trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của Indonesia. Việc Việt Nam thắng 2-0 giúp Indonesia sống lại hy vọng đi tiếp.

Theo HLV Rasiman, cuộc đối đầu Myanmar cũng là phép thử lớn cho bản lĩnh của U22 Indonesia sau trận thua Philipines. Ông nhấn mạnh việc duy trì sự kiên nhẫn và kiểm soát bóng sẽ đóng vai trò quyết định. "Nếu nóng vội ghi bàn, chúng ta dễ mất quyền kiểm soát và bị đối phương khai thác. Myanmar vốn sở hữu những cầu thủ có tốc độ tốt. Đây sẽ là trận đấu không đơn giản", ông nhận định.

"Trận đấu ngày mai sẽ rất phức tạp. Chúng tôi không chỉ phải thắng mà còn phải thắng đậm để vượt hiệu số Malaysia. Cơ hội vẫn có nhưng nhiệm vụ sẽ rất khó", HLV và chuyên gia bóng đá của Indonesia, Rasiman nói với Bola.com.

Bốn năm sau, tại SEA Games 2023, Indonesia tiếp tục thắng đậm Myanmar 5-0 ở vòng bảng. Marselino Ferdinan và Ramadhan Sananta lập công trong hiệp một, trước khi Sananta, Fajar Fathur Rachman và Titan Agung ghi thêm ba bàn trong hiệp hai.

Năm 2019, cùng lứa cầu thủ như Andy Setyo, Asnawi Mangkualam và Saddil Ramdani, Indonesia thắng Myanmar 4-2 ở bán kết. Khi đó, đội bóng của Indra dẫn 2-0 nhờ pha lập công của Evan Dimas và Egy Maulana Vikri đến phút 78, nhưng bị gỡ hòa chỉ trong hai phút. Indonesia phải chờ đến hiệp phụ để định đoạt trận đấu với các bàn thắng của Osvaldo Haay và Evan Dimas, qua đó giành quyền vào chung kết.

HLV Indra Sjafri từng dẫn dắt U23 Indonesia hai lần đánh bại Myanmar tại SEA Games - vào các năm 2019 và 2023 - và coi đó là kinh nghiệm quan trọng trước cuộc đối đầu sắp tới.

Ở tuyến giữa, bộ ba Ivar Jenner, Rayhan Hannan và Toni Firmansyah được giao nhiệm vụ kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trên hàng công, Indra Sjafri đặt niềm tin vào ba mũi nhọn Rafael Struick, Mauro Zijlstra và Dony Tri Pamungkas để xuyên phá hàng thủ Myanmar.

Với mục tiêu thắng với cách biệt tối thiểu ba bàn để vào bán kết, HLV Indra Sjafri sử dụng sơ đồ thiên về tấn công 4-3-3. Cách bố trí này kỳ vọng sẽ giúp Indonesia ghi nhiều bàn, qua đó cạnh tranh suất vào bán kết theo diện đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trận mở màn thua Philippines 0-1 tưởng như khiến Indonesia sớm dừng bước ở vòng bảng. Nhưng trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trên sân Rajamangala (Bangkok) chiều 11/12 giúp đội bóng xứ vạn đảo níu giữ hy vọng.

Tiền đạo Indonesia Mauro Nils Zijlstra (trái) tranh chấp bóng bổng với Noah River Leddel của Philippines trong trận mở màn bảng C SEA Games 2025 trên sân 700th Anniversary, Chiang Mai, Thái Lan, ngày 8/12. Ảnh: Bola

SEA Games 2025 chỉ lấy ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Malaysia đang dẫn đầu nhóm các đội nhì bảng với 3 điểm và hiệu số +1, nhưng họ đã thi đấu xong vòng bảng và không thể cải thiện thành tích. Indonesia chưa có điểm nào và có hiệu số -1.

Trong trường hợp thắng Myanmar 2-0, Indonesia cân bằng hiệu số +1 với Malaysia nhưng vẫn xếp sau vì ghi bàn ít hơn (2 so với 4). Vì thế, Indonesia cần thắng Myanmar cách biệt ít nhất ba bàn, hoặc thắng cách biệt hai bàn với các tỷ số như 5-3, 6-4, 7-5, để giành vé vớt vào bán kết.

Trước trận đấu định đoạt số phận tại bảng C, Mauro Zijlstra thể hiện sự tự tin và kêu gọi đồng đội cải thiện tốc độ triển khai bóng. Tiền đạo 21 tuổi cho rằng Myanmar nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự số đông để hạn chế cơ hội của Indonesia.

"Tôi nghĩ mình phải di chuyển nhiều hơn và bóng cần được đưa lên nhanh hơn", Mauro nói. "Trận trước, nhịp triển khai quá chậm, nhất là trong hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi có hai hoặc ba cơ hội rất rõ ràng. Tôi hy vọng toàn đội sẽ tận dụng tốt hơn để ghi bàn và chiến thắng".

Mauro cũng thừa nhận bản thân chưa đạt phong độ tốt nhất do thiếu không gian và đường chuyền chất lượng. "Tôi cần được đặt đúng vị trí và nhận những đường chuyền tốt hơn. Trận gặp Philippines rất khó, có quá nhiều hậu vệ vây quanh tôi. Hy vọng lần này tôi sẽ có thêm khoảng trống", anh nói.

Tiền đạo đang thi đấu cho CLB Hà Lan Volendam cũng gửi lời đến CĐV sau khởi đầu chưa như mong đợi. "Tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ khi chúng tôi thua trận đầu", anh bày tỏ. "Nhưng mọi thứ đang tốt lên. Tôi hy vọng ngày mai đội sẽ thắng, cho thấy mình ngày càng tiến gần tới tấm HC vàng".

Hồng Duy