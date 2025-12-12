Indonesia - Myanmar: Indonesia cầu nguyện trước buổi tập cuối

-
Indonesia đá ba tiền đạo
Với mục tiêu thắng với cách biệt tối thiểu ba bàn để vào bán kết, HLV Indra Sjafri sử dụng sơ đồ thiên về tấn công 4-3-3. Cách bố trí này kỳ vọng sẽ giúp Indonesia ghi nhiều bàn, qua đó cạnh tranh suất vào bán kết theo diện đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Ở tuyến giữa, bộ ba Ivar Jenner, Rayhan Hannan và Toni Firmansyah được giao nhiệm vụ kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trên hàng công, Indra Sjafri đặt niềm tin vào ba mũi nhọn Rafael Struick, Mauro Zijlstra và Dony Tri Pamungkas để xuyên phá hàng thủ Myanmar.
Đội hình xuất phát:
Indonesia: Daffa Fasya; Robi Darwis, Kakang Rudianto, Kadek Arel, Frengky Missa; Ivar Jenner, Toni Firmansyah, Rafael Struick; Rayhan Hannan, Mauro Zijlstra, Dony Tri Pamungkas.
Myanmar: Hein Htet Soe; Zaw Win Thein, Myat Phone Khant, Moe Swe, Than Toe Aung, Phyo Pae Sone, Kaung Htet Paing, Ye Yint Phyo, Thurain Tun, Oakkar Naing, Min Maw Oo.
HLV Indra Sjafri từng cùng Indonesia hai lần đánh bại Myanmar
HLV Indra Sjafri từng dẫn dắt U23 Indonesia hai lần đánh bại Myanmar tại SEA Games - vào các năm 2019 và 2023 - và coi đó là kinh nghiệm quan trọng trước cuộc đối đầu sắp tới.
Năm 2019, cùng lứa cầu thủ như Andy Setyo, Asnawi Mangkualam và Saddil Ramdani, Indonesia thắng Myanmar 4-2 ở bán kết. Khi đó, đội bóng của Indra dẫn 2-0 nhờ pha lập công của Evan Dimas và Egy Maulana Vikri đến phút 78, nhưng bị gỡ hòa chỉ trong hai phút. Indonesia phải chờ đến hiệp phụ để định đoạt trận đấu với các bàn thắng của Osvaldo Haay và Evan Dimas, qua đó giành quyền vào chung kết.
Bốn năm sau, tại SEA Games 2023, Indonesia tiếp tục thắng đậm Myanmar 5-0 ở vòng bảng. Marselino Ferdinan và Ramadhan Sananta lập công trong hiệp một, trước khi Sananta, Fajar Fathur Rachman và Titan Agung ghi thêm ba bàn trong hiệp hai.
Indonesia được khuyên không nên nóng vội ghi bàn
"Trận đấu ngày mai sẽ rất phức tạp. Chúng tôi không chỉ phải thắng mà còn phải thắng đậm để vượt hiệu số Malaysia. Cơ hội vẫn có nhưng nhiệm vụ sẽ rất khó", HLV và chuyên gia bóng đá của Indonesia, Rasiman nói với Bola.com.
Theo HLV Rasiman, cuộc đối đầu Myanmar cũng là phép thử lớn cho bản lĩnh của U22 Indonesia sau trận thua Philipines. Ông nhấn mạnh việc duy trì sự kiên nhẫn và kiểm soát bóng sẽ đóng vai trò quyết định. "Nếu nóng vội ghi bàn, chúng ta dễ mất quyền kiểm soát và bị đối phương khai thác. Myanmar vốn sở hữu những cầu thủ có tốc độ tốt. Đây sẽ là trận đấu không đơn giản", ông nhận định.
Các thành viên Indonesia cầu nguyện trước buổi tập cuối
U22 Indonesia đã có buổi tập cuối tại sân phụ 700th Anniversary chiều 11/12. Buổi tập diễn ra song song với trận Việt Nam - Malaysia, trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của Indonesia. Việc Việt Nam thắng 2-0 giúp Indonesia sống lại hy vọng đi tiếp.