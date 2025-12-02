Indonesia mừng vì Campuchia bỏ bóng đá SEA Games

Trưởng đoàn Indonesia, ông Sumardji cho rằng đội bóng của ông hưởng lợi sau khi Campuchia rút khỏi môn bóng đá nam SEA Games 33.

Sau khi Campuchia rút lui, bảng A chỉ còn Thái Lan và Timor Leste. Ban tổ chức không muốn bốc thăm lại, nên chuyển Singapore từ bảng C sang bảng A. Bảng C lúc này chỉ còn ba đội gồm Indonesia, Myanmar và Philippines. Số trận của ba đội này ở vòng bảng cũng giảm từ ba xuống hai trận.

Trưởng đoàn bóng đá Indonesia, ông Sumardji. Ảnh: Pikiran Rakyat

"Tất nhiên điều này tốt cho Indonesia, vì chúng tôi chỉ còn phải gặp Myanmar và Philippines", ông Sumardji nói với Bolasport hôm 1/12. "Các cầu thủ sẽ có nhiều thời gian tập luyện, hoàn thiện chiến thuật, cải thiện thể lực và tinh thần ở Thái Lan".

U22 Indonesia sẽ ra quân muộn nhất, gặp Philippines tối 8/12, bốn ngày trước khi đấu với Myanmar. Đương kim vô địch đã sang Thái Lan ngày 28/11, nên họ sẽ có khoảng 10 ngày làm quen khí hậu ở Chiangmai, trước khi vào vòng bảng.

Ngoài bóng đá, Campuchia cũng rút khỏi bảy môn khác, gồm judo, karate, pencak silat, bi sắt, wushu, đấu vật và cầu mây. Họ vẫn tham gia 13 môn, gồm bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, võ thuật, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô-tô nước, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền.

Ông Sumardji cho biết Indonesia vẫn đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games. Tuy nhiên, HLV Indra Sjafri vẫn chưa có 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm Mauro Zjisltra, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan và Dion Markx.

Zjisltra và Markx về tới Thái Lan ngày 1/12. Còn Jenner và Marselino sẽ chỉ hội quân ngày 3/12. Họ dự kiến sẽ sung sức trước trận ra quân gặp Philippines.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ 3/12 đến 18/12, gồm 9 đội, chia làm ba bảng, mỗi bảng ba đội, đá vòng tròn một lượt. Ba đội nhất bảng và một đội nhì xuất sắc sẽ vào bán kết. Trong trận chung kết SEA Games 32, Indonesia thắng Thái Lan 5-2 ở hiệp phụ.

Hoàng An (theo Bolasport)