Indonesia đẩy Việt Nam vào thế khó ở Asiad 19

Trung QuốcThua Triều Tiên 0-1 chiều 24/9, Indonesia vẫn qua vòng bảng với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Điều này chất thêm khó khăn cho Việt Nam trước trận đấu Arab Saudi.

* Ghi bàn: Kim Yu-song 40’.

Indonesia chơi lép vế trước Triều Tiên trên sân Jinhua. Sau nhiều lần thoát thua, phút 40 đội bóng Đông Nam Á cũng bị Kim Yu-song chọc thủng lưới. Nhưng đó cũng là bàn thua duy nhất của họ trận này. Từ phút 65, Indonesia chủ trương đá chậm bảo toàn tỷ số, khi dường như đã biết kết quả ở trận cùng giờ trong bảng F.

Đài Loan chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu Kyrgyzstan là chắc chắn đi tiếp. Lợi thế còn đến ở phút 35 khi Chen Po Liang mở tỷ số trên chấm phạt đền, nhưng những sai lầm cá nhân khiến họ thua ngược 1-4.

Indonesia vượt qua vòng bảng Asiad 19 dù thua hai trận liên tiếp trước Đài Loan và Triều Tiên. Ảnh: PSSI

Từ vị trí thứ hai, Đài Loan tụt xuống cuối bảng với ba điểm, bằng Indonesia và Kyrgyzstan do kém hiệu số bàn thắng bại -4 so với 0. Kyrgyzstan chiếm nhì bảng do hơn Indonesia ở tiêu chí phân bậc tiếp theo là số bàn thắng, với bốn bàn so với hai của đối thủ.

Dù đứng thứ ba, Indonesia vẫn chắc chắn vượt qua vòng bảng. Hiện, họ xếp nhất trên bảng phụ thứ bậc giữa các đội thứ ba, với ba điểm và hiệu số +1 nhờ trận thắng Kyrgyzstan 2-0. Bảng này chỉ tính kết quả giữa ba đội dẫn đầu do có bảng đấu chỉ gồm ba đội. Trong khi đó, Qatar ở bảng D có ba đội đã hoàn thành lịch thi đấu và chỉ giành một điểm.

Kết quả của Indonesia khiến cơ hội thêm hẹp với Việt Nam, trước khi đối đầu Arab Saudi ở trận đấu lúc 18h30 hôm nay. Ngay cả khi hòa, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không thể tự quyết do còn phụ thuộc kết quả bảng khác, đặc biệt là bảng A với Myanmar và Ấn Độ.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Indonesia vượt qua vòng bảng Asiad. Ở kỳ trước trên sân nhà, họ dẫn đầu bảng A nhưng dừng bước ở vòng 1/8 khi thua 3-4 trước UAE ở loạt luân lưu sau khi hòa 2-2 ở 120 phút.

Dù vượt qua vòng bảng lần này, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Indra Sjafri cũng không cao do chạm trán đương kim vô địch Hàn Quốc ngày 27/9.

Hiếu Lương