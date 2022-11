Hyundai Tucson áp đảo bình chọn crossover cỡ C của năm

Chiếm 50% lượng bình chọn lúc này ở phân khúc crossover cỡ C là Hyundai Tucson. Trong khi đó, Kia Sportage được 21% độc giả bình chọn. Thấp hơn một chút là Mitsubishi Outlander với 17% và thấp nhất là Ford Territory với 12%.

Đây chỉ là dự đoán của độc giả, độc lập hoàn toàn với đánh giá của giám khảo. Điểm số do ban giám khảo chấm mới là kết quả cuối cùng.

Năm nay, Car Awards chỉ chấm các phân khúc có từ ba xe ra mắt trở lên trong thời gian tháng 12/2021-11/2022 để đảm bảo đây đều là các sản phẩm mới trong năm 2022, đồng thời có tính cạnh tranh đủ lớn giữa các sản phẩm.

4 mẫu xe của phân khúc crossover ra mắt trải đều trong một năm qua, sớm nhất là tháng 12/2021 và muộn nhất là tháng 10 vừa qua. Phân khúc gồm hai xe Hàn, một xe Nhật và một xe Mỹ.

Xe đang có lượng bình chọn cao nhất, Hyundai Tucson, ra mắt tháng 12/2021, cũng là thế hệ mới với những thay đổi lớn về thiết kế, thêm tùy chọn 4 bánh và thêm gói tính năng an toàn chủ động.

Kích thước là một bước tiến lớn của Tucson để cạnh tranh với các đối thủ. Nếu so với hai mẫu xe kỳ phùng địch thủ là CR-V và CX-5 thì Tucson dài nhất, rộng nhất và trục cơ sở cũng dài nhất. Thậm chí với mức 2.755 mm, trục cơ sở của Tucson chỉ ngắn hơn 10 mm so với đàn anh Santa Fe. Động cơ mới SmartStream, với các tùy chọn 2.0 xăng, 2.0 dầu và 1.6 xăng turbo tương tự bản cũ. Giá bán 845-1.060 triệu đồng.

Hyundai Tucson - mẫu xe đang chiếm ưu thế về lượng bình chọn cho danh hiệu Ôtô của năm ở phân khúc crossover cỡ C. Ảnh: Hyundai

Đến tháng 2, Mitsubishi Outlander bản nâng cấp ra mắt, bỏ bản 2.4 và chỉ có hai bản 2.0 kèm mức giá không đổi so với trước, thêm gói công nghệ an toàn e-Assist. Nội và ngoại thất chỉ có một số thay đổi nhỏ, động cơ giữ nguyên. Riêng phiên bản 2.0 Premium bổ sung gói an toàn e-Assist.

Mitsubishi Outlander vẫn lắp ráp trong nước, giá niêm yết 825 triệu cho bản 2.0 CVT và 950 triệu cho bản 2.0 CVT Premium.