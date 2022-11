Hyundai Creta dẫn đầu dự đoán xe gầm cao cỡ nhỏ của năm

Mẫu xe Hàn áp đảo với lượng bình chọn 62%, trong khi đối thủ sát nhất là Honda HR-V cũng chỉ 32%, tại Car Awards 2022.

Trong khuôn khổ giải thưởng Ôtô của năm 2022, phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ có 4 ứng viên tranh giải, gồm Hyundai Creta, Honda HR-V, Volkswagen T-Cross và Nissan Kicks.

Lúc này, mẫu xe Hàn đang áp đảo hoàn toàn ba mẫu xe còn lại, với lượt bình chọn gần gấp đôi so với đối thủ sát nhất là HR-V. Hai xe còn lại là T-Cross và Kicks có lượt bình chọn lần lượt là 2% và 4%. Đây chỉ là dự đoán của độc giả, độc lập hoàn toàn với đánh giá của giám khảo. Điểm số do ban giám khảo chấm mới là kết quả cuối cùng.

Năm nay, Car Awards chỉ chấm các phân khúc có từ ba xe ra mắt trở lên trong thời gian tháng 12/2021-11/2022 để đảm bảo đây đều là các sản phẩm mới trong năm 2022, đồng thời có tính cạnh tranh đủ lớn giữa các sản phẩm.

Ở phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ, Creta ra mắt sớm nhất, vào tháng 3 năm nay. Mẫu crossover cỡ B nhập khẩu Indonesia, tùy chọn ba phiên bản, giá bán 620-730 triệu đồng. Từ 2023, Creta sẽ được lắp ráp trong nước.

Creta lắp động cơ Smartstream 1,5 lít, công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 143,8 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước với hộp số iVT (hộp số vô cấp CVT do Hyundai phát triển).

Ngoài các tính năng an toàn tiêu chuẩn, Creta 2022 còn trang bị gói an toàn SmartSense, như hỗ trợ phòng tránh va chạm trước, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, 6 túi khí.

Honda HR-V ra mắt giữa tháng 6, nhập khẩu Thái Lan, bán ra với hai phiên bản: L giá 826 triệu và RS 871 triệu đồng. Thế hệ thứ 3 của chiếc crossover thay đổi khung gầm, động cơ mới 1.5 và bổ sung gói an toàn Honda Sensing.

Cả hai bản của Honda HR-V 2022 lắp máy 1.5 tăng áp tương tự Civic và CR-V nhưng công suất thấp hơn, ở mức 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Hộp số CVT với mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 6,7 lít/100 km.

Nissan Kicks ra mắt muộn nhất, ngay đầu tháng 11 này. Mẫu hybrid đầu tiên trong phân khúc crossover cỡ B bán ra hai phiên bản gồm E và V, giá lần lwotj 789 và 858 triệu đồng.

Công nghệ e-Power sử dụng hệ thống truyền động bằng môtơ điện đến các bánh xe, không dùng sức kéo từ động cơ xăng. Thay vào đó, động cơ xăng đóng vai trò như một máy phát điện, cung cấp điện năng cho cụm pin và môtơ điện.

Volkswagen T-Cross ra mắt hồi tháng 5, bán ra hai phiên bản: Elegance giá 1,099 tỷ đồng và Luxury giá 1,299 tỷ đồng. Cách định vị thương hiệu cận cao cấp của VW đưa giá xe T-Cross vào hàng đắt nhất phân khúc, vượt khỏi những đối thủ phổ thông nêu trên, hay Peugeot 2008 (769-849 triệu) - một mẫu xe cỡ B thương hiệu châu Âu khác. Thậm chí T-Cross cũng đắt hơn những mẫu CUV cỡ C như Mazda CX-5 (839-1.059 triệu), Honda CR-V (998-1.138 triệu).

Ở những phân khúc còn lại, cuộc đua cho danh hiệu Ôtô của năm đều rất sôi nổi. Trong số đó, có những ứng viên lấn lướt dự đoán với tỷ lệ bình chọn vượt trội giống trường hợp Creta.

Mỹ Anh