Huỳnh Như: 'Thua New Zealand vì chưa quen thời tiết'

New ZealandSau trận giao hữu thua New Zealand 0-2, thủ quân Huỳnh Như cho rằng cô cùng đồng đội bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thời tiết.

Trên sân McLean Park (thành phố Napier), Việt Nam bị dồn ép ngay từ khai cuộc. Suốt 30 phút đầu tiên, đội hầu như không tạo được tình huống tấn công nguy hiểm nào. Điều này khác nhiều so với trận đấu trên sân của đội tuyển số hai thế giới Đức cuối tháng 6, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung thua sít sao 1-2.

Theo Huỳnh Như, thời tiết là một nguyên nhân. "Nhiệt độ tại đây chênh lệch nhiều so với Việt Nam nên ảnh hưởng đến chúng tôi", cô nói. "Trận này là cơ hội để chúng tôi thích nghi và làm quen với thời tiết ở New Zealand thôi".

Huỳnh Như (số 9) liên tục phải lùi sâu nhận bóng trước sức ép của New Zealand. Ảnh: AFP

Khi còn ở Việt Nam, Huỳnh Như và đồng đội tập luyện tại Hà Nội dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C. Từ khi sang New Zealand ngày 5/7, đội tuyển phải đối phó với hoàn cảnh trái ngược, với mưa lạnh và nhiệt độ từ 7 đến 14 độ C. Hôm qua, đội tuyển còn không thể hoàn thành buổi tập làm quen sân vì mưa to.

Hôm nay không mưa, nhưng mặt cỏ khá trơn. Nhiệt độ lúc trận đấu diễn ra vào khoảng 8 độ C. Nhiều cầu thủ Việt Nam trượt ngã trong các pha bứt tốc hoặc tranh chấp với cầu thủ New Zealand.

Cả trận, New Zealand kiểm soát bóng 60%, tung ra 27 cú dứt điểm. Phút 17 họ ghi bàn mở tỷ số sau cú sút xa của CJ Bott. Đến phút 34, Việt Nam tạo cơ hội đáng kể khi Nguyễn Thị Thanh Nhã bứt tốc bên cánh trái rồi đi vào vòng cấm, nhưng cú sút bị hậu vệ Katie Bowen chặn lại. Phút 44, Jaqquie Hand ấn định tỷ số 2-0 sau pha đệm bóng dễ dàng vào lưới trống.

Nếu Kim Thanh không xuất sắc, lưới của Việt Nam có thể đã tung lên nhiều hơn. Trả lời VnExpress, thủ thành số một cho biết cô và các đồng đội chưa chơi đúng sức, một phần vì thời tiết lạnh, sân trơn và một phần muốn giữ chân khi World Cup 2023 đã cận kề.

New Zealand 2-0 Việt Nam Diễn biến chính trận New Zealand - Việt Nam.

Sau khi chấn thương ở trận thua U23 Ba Lan, trận này Huỳnh Như trở lại đá 85 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Vũ Thị Hoa. Đội trưởng Việt Nam có một pha dứt điểm với cú sút xa sát cột dọc ở hiệp hai. Huỳnh Như cho biết trước mắt đội tuyển cần nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục làm quen thời tiết và phân tích lại trận thua New Zealand. "Chúng tôi sẽ có những cuộc họp chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Tây Ban Nha", tiền đạo 32 tuổi cho hay.

Trận Việt Nam - Tây Ban Nha diễn ra ngày 14/7. Trận này, đôi bên thống nhất "đóng kín", nhằm đảm bảo bí mật chiến thuật trước thềm World Cup 2023. Tây Ban Nha đứng thứ sáu FIFA, sở hữu tiền vệ Alexia Putellas giành Quả Bóng Vàng 2021 và 2022.

Hiếu Lương