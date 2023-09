Huy Hoàng vượt thành tích của Ánh Viên ở Asiad

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vượt đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên, trở thành kình ngư Việt Nam thành công nhất tại Asiad.

Sau tấm HC đồng bơi 800m tự do nam, tối 29/9 Huy Hoàng hoàn tất cú đúp ở Asiad 19 khi giành HC đồng 400m tự do. Ở đại hội lần trước, kình ngư sinh năm 2000 giành một HC bạc 1.500m tự do và một HC đồng 800m tự do.

Với tổng cộng một HC bạc và ba HC đồng, anh trở thành kình ngư có thành tích tốt nhất Việt Nam tại Asiad cả về số lượng lẫn chất lượng. Trước anh, Ánh Viên giành hai HC đồng tại Asiad 17, ở nội dung 200m ngửa và 400m hỗn hợp nữ.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng khoe tấm HC đồng 400m tự do nam Asiad 19.

Bên cạnh Asiad, Ánh Viên đã ba lần dự Olympic năm 2012, 2016 và 2021, Huy Hoàng thì hai lần khi dự Olympic 2021 và chắc suất Olympic 2024. Cả hai cùng giành một HC vàng Olympic trẻ. Ở sân chơi World Cup của Liên đoàn bơi thế giới FINA, Huy Hoàng chưa có thành tích, còn Ánh Viên giành một HC bạc, hai HC đồng. Tại SEA Games, Ánh Viên sở hữu 25 HC vàng, hơn Huy Hoàng 11 tấm.

Tuy nhiên, sự so sánh chỉ mang tính chất tương đối. Huy Hoàng là kình ngư có sở trường bơi tự do cự ly trung bình và dài, trong khi Ánh Viên hoàn thiện bốn kỹ năng và chủ yếu tranh cự ly từ 50m đến 400m.

Sau khi tuột huy chương 1.500m tự do ở Asiad 19 trong 50 mét cuối, Huy Hoàng đã lấy lại tự tin bằng tấm HC đồng 800m tự do. Hôm nay, anh gây bất ngờ khi giành tiếp HC đồng 400m tự do vốn không phải sở trường.

Huy Hoàng hoàn thành chỉ tiêu giành hai huy chương, giúp bơi Việt Nam đứng thứ bảy trên bảng tổng sắp với hai HC đồng, ngang bằng Kazakhstan. Dẫn đầu là Trung Quốc với 28 HC vàng, 21 HC bạc và chín HC đồng.

