Huy Hoàng: 'Tôi muốn trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên vào top 8 ở Olympic'

Trung QuốcSau khi khép lại Asiad 19 với tấm HC đồng 400m tự do, kình ngư số một Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng hướng tới mục tiêu lớn ở Olympic 2024.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HC đồng Asiad 19 ở nội dung 400m và 800m tự do.

- Tấm HC đồng ở 400m tự do có thể xem là bất ngờ, khi không phải nội dung sở trường. Huy Hoàng cảm thấy thế nào?

- Tôi rất vui và bất ngờ vì không tin có thể giành huy chương ở cự ly này. Tôi đã làm được và muốn dành tặng tấm huy chương cho thầy cô và chuyên gia - những người cùng tôi trải qua nhiều cực khổ trong bốn tháng qua để đạt được kết quả hôm nay.

- Vậy anh chinh phục cự ly này bằng chiến thuật nào?

- Tôi bơi giữ sức rồi nước rút đoạn cuối. Ở 100 m cuối cùng, tôi thấy đối thủ ngang mình nên tự thúc đẩy bản thân phải cố gắng. Tôi nhìn sang làn năm (Khiew Hoe Yean) thấy đối thủ đuối dần nên càng nghĩ có thể vượt lên. Khi tay chạm bể, tôi biết mình giành HC đồng nên rất hạnh phúc

- Sau khi hụt huy chương 1.500m tự do, Huy Hoàng thừa nhận bị áp lực thành tích. Anh đã vượt qua như thế nào, để giành HC đồng 800m tự do và 400m tự do?

- Khi bắt đầu cự ly 1.500m tự do, tôi có nhiều suy nghĩ trong đầu. Đó là làm sao để bảo vệ HC bạc kỳ trước, làm sao giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam, rồi làm sao đạt kỳ vọng của mọi người. Tôi nhận được nhiều sự thương yêu, tình cảm nên càng nghĩ nhiều.

Không có thành tích, tôi bắt đầu nghĩ lại là mình cần gạt bỏ hết những ấy để thi đấu thật tốt. Nếu không cởi bỏ, hai cự ly còn lại cũng thất bại thôi. Cuối cùng, tôi đã làm được. Sau khi bơi 800m tự do hôm qua, tôi thấy mỏi nhưng tự động viên cứ chơi hết mình thôi. Tôi cảm ơn bố mẹ, bạn bè, người hâm mộ đã sát cánh động viên những lúc khó khăn nhất.

Huy Hoàng là kình ngư Việt Nam thành công nhất tại Asiad với một HC bạc, ba HC đồng.

- Sau thành quả ở đại hội lần này, Huy Hoàng có nghĩ sẽ thay đổi chiến lược tập trung cho cả cự ly này?

- HC đồng lần này nằm ngoài sức tưởng tượng, nhưng tôi không thay đổi mục tiêu. Mũi nhọn của tôi vẫn là 800m và 1.500m tự do. Khi tôi bơi cự ly dài thì hoàn toàn có thể đẩy tốc độ để bơi cự ly ngắn. Mọi người thấy lạ còn chúng tôi thì khác. Thực tế, nếu tôi giành được huy chương 400m tự do thì tốt, không có cũng không sao.

Trước khi thi, tôi không nghĩ mình làm được vì cự ly càng ngắn đối thủ càng mạnh. Hôm nay là ngày thi bơi cuối, cũng kết thúc kỳ Asiad thứ hai của tôi. Thật sự đây là đấu trường khốc liệt. Các môn Olympic như bơi thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đều phát triển mạnh. VĐV Việt Nam nếu được đi tập huấn thì vui, còn không thì cố gắng tập ở nhà. Điều kiện mọi thứ khó sánh bằng.

- Mục tiêu tiếp theo mà Huy Hoàng đặt ra là gì?

- Tôi đã giành chuẩn A Olympic 2024 ở nội dung 800m tự do. Đó là vinh dự lớn vì chắc chắn được đến Paris, Pháp năm sau. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng đạt chuẩn A ở cự ly 1.500m, vốn đã đạt chuẩn B. Mục tiêu của tôi không đổi so với Olympic Tokyo 2021. Tôi muốn trở thành kình ngư Việt Nam đầu tiên vào top 8, tức là vòng chung kết. Trước đây, thành tích tốt nhất của chị Ánh Viên là đứng thứ chín ở vòng loại.

Hiếu Lương