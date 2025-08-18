Hungary - Ukraine đấu khẩu về vụ tập kích đường ống dẫn dầu Nga

Budapest chỉ trích Kiev về vụ tập kích bằng drone vào đường ống dẫn dầu Druzhba, khiến dòng dầu thô từ Nga sang Hungary bị gián đoạn.

"Ukraine một lần nữa tấn công đường ống dẫn dầu tới Hungary, cắt đứt nguồn cung của chúng tôi. Cuộc tấn công mới đây nhằm vào an ninh năng lượng của chúng tôi là điều vô lý và không thể chấp nhận", Ngoại trưởng Hungary Szijjarto Peter nói ngày 18/8, chỉ trích vụ Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba.

Theo ông Szijjarto, đây là lần thứ hai Ukraine phóng drone tập kích đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga sang Hungary trong một tuần qua, sau cuộc tấn công hôm 13/8.

Ông Peter cho biết đã trao đổi với Thứ trưởng Năng lượng Nga về việc khắc phục sự cố, nhưng không thể nói trước khi nào dòng dầu thô từ Moskva sang Budapest được khôi phục.

Một phần đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga tại Szazhalombatta, Hungary. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phản pháo lại những lời chỉ trích của người đồng cấp Hungary, dù không bình luận trực tiếp về sự cố gián đoạn đường ống Druzhba.

"Trong nhiều năm, Hungary đã được khuyên rằng Nga là đối tác không đáng tin cậy. Bất chấp điều đó, Hungary vẫn cố phụ thuộc vào Nga. Giờ đây các ông có thể chuyển lời phàn nàn và cả lời đe dọa tới người bạn của các ông ở Moskva", ông Sybiha tuyên bố.

Ngoại trưởng Ukraine nói thêm rằng "chính Nga, chứ không phải Ukraine, là bên khơi mào cuộc chiến này và từ chối chấm dứt nó". Ông Sybiha còn đề cập tới đòn tập kích của Nga nhằm vào các kho dầu do Azerbaijan sở hữu ở Odessa, miền nam Ukraine, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ukraine và Azerbaijan.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (màu xanh lá cây) từ Nga qua Ukraine tới Hungary và Solvakia. Đồ họa: Aspenia Online.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, Hungary và Slovakia vẫn nhập khẩu lượng lớn dầu thô và khí đốt từ Nga qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba.

Đơn vị điều hành đường ống Transpetrol của Slovakia ngày 18/8 xác nhận nguồn cung dầu của nước này thông qua đường ống Druzhba đã bị tạm dừng, nhưng không rõ lý do vì đây là vấn đề nằm ngoài lãnh thổ Slovakia.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AFP, Reuters)