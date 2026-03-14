Hưng Yên thành lập Khu kinh tế tự do

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do quy mô hơn 30.000 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thống nhất quyết nghị thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên để báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Theo đề án do UBND tỉnh Hưng Yên đề xuất, Khu kinh tế tự do có diện tích hiện tại khoảng 30.583 ha, nghiên cứu mở rộng thêm 13.000 ha về phía Tây và thực hiện lấn biển phía Đông khoảng 17.000 ha, chia thành 3 vùng phát triển chức năng.

Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ cao, năng lượng mới và dịch vụ logistics (cảng biển, sân bay, đô thị nghỉ dưỡng). Dự án kỳ vọng thu hút các tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo không gian kinh tế vượt ra ngoài vùng truyền thống.

Theo ông Lê Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, để thu hút đầu tư, Hưng Yên đề xuất 12 nhóm với 31 cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đó bao gồm 18 chính sách tốt nhất đang áp dụng tại Việt Nam và 13 chính sách đột phá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị chiều 13/3 về việc xem xét lập Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên. Ảnh: Xuân Hoa

Việc thiết kế chính sách dựa trên 4 nguyên tắc cốt lõi là không tập trung vào ưu đãi thuế, phí truyền thống; ưu tiên giải pháp tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, hiệu quả; bảo đảm khả năng cạnh tranh quốc tế; lấy nhu cầu và rào cản của nhà đầu tư làm trung tâm thiết kế.

Theo đề xuất, tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án giai đoạn 2025-2050 là khoảng 463.000 tỷ đồng (tương đương 18 tỷ USD). Giai đoạn 1 (2025-2030) sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng khung và thí điểm các chính sách đặc thù. Giai đoạn 2 (2030-2040) đẩy mạnh thu hút đầu tư chiến lược và mở rộng quy mô. Giai đoạn 3 (2040-2050), hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế tự do, sẵn sàng cạnh tranh toàn cầu.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Khu kinh tế tự do sẽ là chủ lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới, tạo ra đột phá về tăng trưởng kinh tế, năng suất và thu hút đầu tư chất lượng cao và tạo nền tảng để tỉnh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng của khu vực.

Lê Tân