Huế lên kế hoạch xây thêm cầu bắc qua phá Tam Giang

TP Huế đang lập dự án xây cầu Vĩnh Tu, cầu thứ năm bắc qua phá Tam Giang, nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng, tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngày 16/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết đã gửi UBND thành phố tờ trình về việc xây dựng cầu Vĩnh Tu bắc qua phá Tam Giang.

Phá Tam Giang đoạn qua xã Quảng Điền, Đan Điền. Ảnh: Võ Thạnh

Cầu Vĩnh Tu có điểm đầu tại ngã ba tỉnh lộ 4 giao với tỉnh lộ 19; điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49B với tuyến đường quy hoạch ven biển. Cầu dài 2,36 km, đường hai đầu cầu khoảng 880 m, mặt cắt ngang 15,5 m, kết cấu mố trụ với móng cọc khoan nhồi, có bố trí hệ thống điện chiếu sáng.

Đường hai đầu cầu được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật gồm vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, hộp kỹ thuật và hệ thống an toàn giao thông. Tổng kinh phí đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế, việc xây dựng mới cầu Vĩnh Tu bắc qua phá Tam Giang nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông giữa hai bờ đầm phá; hoàn chỉnh kết nối từ tỉnh lộ 14 và quốc lộ 49B; phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy. Dự án khi đưa vào sử dụng còn mở hướng phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái khu vực đầm phá.

Người dân mưu sinh trên phá Tam Giang bằng thuyền. Ảnh: Võ Thạnh

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai dài 68 km, diện tích 22.000 ha, là đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Phá Tam Giang - Cầu Hai giàu tài nguyên động thực vật, được đánh giá là phong phú nhất ở Đông Nam Á. Hiện đầm phá có các cầu Ca Cút, Thuận An, Trường Hà và Tư Hiền, chiều dài tối đa chưa tới một km.

Nếu được xây dựng, Vĩnh Tu sẽ là cầu dài nhất đi qua đầm phá Tam Giang. Nhiều năm qua, người dân xã Quảng Điền và phường Phong Quảng qua lại phá bằng thuyền ở bến đò Vĩnh Tu và Cồn Tộc.

Võ Thạnh