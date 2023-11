Houthi phóng loạt UAV tập kích Israel

Nhóm Houthi tại Yemen thông báo mở đợt tập kích UAV nhằm vào Israel để phản ứng với chiến dịch tiến công Dải Gaza của Tel Aviv.

"Lực lượng vũ trang Yemen phóng lượng lớn máy bay không người lái (UAV) vào một số mục tiêu tại khu vực Israel chiếm đóng. Số máy bay này hoàn thành nhiệm vụ của chúng", nhóm Houthi ngày 1/11 thông báo. "Các lực lượng vũ trang Yemen sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động quân sự để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine".

Đợt tập kích UAV xảy ra một ngày sau khi nhóm Houthi tuyên bố sẽ mở rộng tập kích Israel nếu nước này tiếp tục chiến dịch nhằm vào Hamas tại Dải Gaza. Houthi cho biết nhóm đã ba lần phóng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 31/10 điều các tàu tên lửa tới Biển Đỏ nhằm tăng cường phòng thủ tại khu vực trước các đợt tập kích của Houthi. IDF sau đó hạ tên lửa đạn đạo và UAV mà Houthi phóng nhằm vào khu vực miền nam nước này.

Houthi tập kích UAV Israel Houthi phóng tên lửa, máy bay không người lái trong video công bố ngày 1/11. Video: RusVesna, Houthi

Nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Houthi đối đầu với liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu, vốn can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 nhằm khôi phục chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Houthi tuyên bố nhóm là một phần trong "trục kháng chiến" nhằm vào Israel. Trục này gồm các nhóm vũ trang tại Lebanon, Syria và Iraq được Iran hậu thuẫn. Iran được đánh giá là quốc gia ủng hộ Hamas về tài chính và quân sự, song nhiều lần tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công của nhóm nhằm vào Israel ngày 7/10.

Israel đang triển khai xe tăng và bộ binh tấn công nhiều vị trí của Hamas và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố đây chưa phải chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Dải Gaza mà nước này đã lên kế hoạch.

Vị trí Israel và Yemen. Đồ họa: Google Maps

Nguyễn Tiến (Theo AFP)