Houthi bắn rơi UAV 30 triệu USD của Mỹ

Lực lượng Houthi tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 của Mỹ hoạt động ngoài khơi Yemen, cáo buộc nó làm nhiệm vụ do thám và hỗ trợ Israel.

"Lực lượng phòng không đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ khi nó đang tiến hành hoạt động do thám và trinh sát thù địch bên trên lãnh hải Yemen. Sự hiện diện của UAV là một phần nỗ lực hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Israel", Yahya Saree, người phát ngôn của Houthi, thông báo hôm nay.

Nhóm Houthi cũng công bố video về sự việc, cho thấy UAV Mỹ bị theo dõi trên cảm biến hồng ngoại và ảnh nhiệt, trước khi trúng tên lửa và rơi xuống.

Hai quan chức Mỹ giấu tên xác nhận thông tin, nói rằng chiếc MQ-9 bị bắn rơi ở không phận quốc tế ngoài khơi Yemen và Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị phụ trách tác chiến của quân đội Mỹ tại Trung Đông, đang đánh giá sự việc.

UAV MQ-9 Mỹ bị bắn hạ ngoài khơi Yemen trong video công bố hôm nay. Video: Twitter/Ahadmalik1

MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ. Định danh "MQ" cho thấy nó là máy bay không người lái đa nhiệm, trong khi "9" là thứ tự của phi cơ trong các dòng UAV của Mỹ. Đây là dòng UAV tìm-diệt đầu tiên của Mỹ được thiết kế cho hoạt động trinh sát tầm xa ở độ cao lớn.

Hệ thống cảm biến của MQ-9 gồm cụm chỉ thị mục tiêu đa phổ AN/DAS-1 với kênh truyền hình màu, hồng ngoại và bộ chiếu xạ laser, kết hợp với radar AN/APY-8 Lynx II có tính năng quét khẩu độ tổng hợp để tạo ra hình ảnh ba chiều của địa hình và tìm kiếm mục tiêu.

Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi máy bay Reaper có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD. Lực lượng Houthi từng hai lần bắn rơi loại UAV này trên bầu trời Yemen hồi năm 2019.

Nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Houthi đối đầu với liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu, vốn can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 nhằm khôi phục chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Vị trí Yemen và Israel. Đồ họa: Google Maps

Houthi tuyên bố là một phần trong "trục kháng chiến" nhằm vào Israel, gồm các nhóm vũ trang tại Lebanon, Syria và Iraq được Iran hậu thuẫn. Iran được đánh giá là ủng hộ Hamas về tài chính và quân sự, song nhiều lần tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công nhằm vào Israel ngày 7/10.

Lực lượng Houthi những tuần gần đây nhiều lần tập kích UAV và tên lửa vào Israel, nhưng đều bị tàu chiến của Washington và Tel Aviv đánh chặn.

Vũ Anh (Theo Reuters)