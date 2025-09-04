Houthi ba lần phóng tên lửa vào Israel trong 24 giờ

Lực lượng Houthi ba lần khai hỏa tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel trong chưa đầy 24 giờ, sau khi thề đáp trả vụ các thủ lĩnh bị hạ sát.

"Chúng tôi phát hiện một tên lửa phóng từ Yemen nhằm vào lãnh thổ Israel, hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 4/9 thông báo.

Lực lượng này sau đó cho biết quả tên lửa rơi xuống khu vực trống trải nằm ngoài lãnh thổ Israel, thêm rằng còi báo động không kích đã không được kích hoạt để yêu cầu người dân xuống hầm trú ẩn.

Lực lượng Houthi khai hỏa tên lửa Palestine-2 nhằm vào Israel tháng 9/2024. Ảnh: AFP

Đây là vụ phóng tên lửa thứ ba của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen nhằm vào Israel trong chưa đầy 24 giờ. Tel Aviv tuyên bố đánh chặn thành công hai đòn tập kích trước đó.

Yahya Saree, phát ngôn viên lực lượng Houthi, ngày 3/9 cho biết nhóm đã phóng hai tên lửa vào khu vực Tel Aviv trong khuôn khổ "chiến dịch đáp trả ban đầu đối với đòn gây hấn của Israel".

Đây là đòn tập kích đáp trả vụ Israel không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen hôm 28/8 khiến 12 quan chức chính trị cấp cao của Houthi thiệt mạng. Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ trả thù cho các lãnh đạo bị hạ sát, đồng thời cảnh báo các công ty nước ngoài "nên rời Israel trước khi quá muộn".

"Chiến dịch của chúng tôi sẽ tiếp tục diễn ra với nhịp độ ngày một tăng trong thời gian tới", ông Saree nói.

Phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới nhất của Houthi, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo nhóm vũ trang sẽ phải hứng chịu nhiều "tai ương", nhưng không đề cập cụ thể.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra tại Dải Gaza hồi tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái tự sát vào Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas.

Hầu hết đòn tấn công của Houthi đã bị đánh chặn. Israel cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích đáp trả vào các mục tiêu của lực lượng này tại Yemen và gần đây tăng cường thu thập thông tin tình báo để hạ sát các quan chức cấp cao Houthi.

Vị trí Israel và Yemen. Đồ họa: Amwaj

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)