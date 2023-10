Honda HR-V - xe để lái

Hãng xe Nhật không làm ra một chiếc crossover cỡ nhỏ chỉ để phục vụ mục đích cho các gia đình nhỏ "có xe để đi", mà đây là chiếc xe để lái.

HR-V là sản phẩm đầu tiên của Honda bán tại Việt Nam mang thiết kế mới, cá tính, sành điệu và trẻ trung hơn. Nét cá tính đó cùng với kiểu vận hành thể thao trở thành điểm dừng của những người ưa cầm lái, trong đó không ít nữ giới, và không màng tới mức giá.

Với những gì Honda từng làm tốt trên sản phẩm của mình như CR-V hay City, đặc biệt khả năng vận hành, giới chuyên môn nhận định HR-V có thể trở thành thế lực về doanh số trong phân khúc nếu đơn thuần muốn bán xe một cách "kinh tế", tức làm mọi thứ vừa đủ để khách chấp nhận, và đưa mức giá xuống thấp hơn nữa để nhiều người có thể tiếp cận. Nhưng hãng xe Nhật rõ ràng không chọn cách tiếp cận này.

Honda HR-V bản RS.

Có thừa thãi không khi một chiếc crossover cỡ B lắp máy 1.5 turbo (bản RS), khi các đối thủ đều máy 1.5 hút khí tự nhiên. Công suất HR-V là 174 mã lực, tức cao hơn 40-60 mã lực so với đối thủ, mô-men xoắn 240 Nm cũng cao hơn 70-100 Nm. Ngay cả khi giảm đi hàng chục mã lực, hàng chục Nm, thì vẫn đủ dùng cho xe cỡ B.

Nhưng mọi thứ có lý do của nó, khi HR-V lái hay như những chiếc xe hơn một tỷ.

Nếu CR-V là chiếc xe lái hay nhất, nhì phân khúc crossover cỡ C, thì đàn em HR-V thậm chí còn lanh lẹ hơn. Cùng lắp máy 1.5 turbo nhưng nhiệm vụ gánh 7 chỗ, trọng lượng năng hơn khiến CR-V phải hy sinh đôi chút độ linh hoạt. Ngược lại, HR-V mạnh không kém, nhưng nhẹ hơn đến 400 kg, gọn gàng hơn, bởi vậy khả năng thể hiện cũng trội hơn. Điểm đáng giá mà các xe phổ thông cỡ nhỏ không có, là vô-lăng với công nghệ tỷ số truyền biến thiên.

Tỷ số truyền là tỷ lệ góc quay vô-lăng và góc quay bánh xe. Ví dụ nếu tài xế quay vô-lăng nửa vòng, tức 180 độ, bánh xe quay 10 độ, tỷ số truyền là 18:1. Khi chạy ở tốc độ thấp, lực ma sát của bánh xe với mặt đường lớn, khiến việc điều khiển vô-lăng nặng nề hơn, khi ấy cần tỷ số truyền nhỏ, tức quay ít vòng mà bánh vẫn xoay đủ lớn. Ngược lại, khi ở tốc độ cao, lúc này bánh xe sẽ rất nhẹ, nếu vẫn xoay cùng lực như ở tốc độ thấp, khi đó vô-lăng sẽ quay một góc lớn hơn, bánh xe quay nhiều hơn, xe dẫn hướng không còn chính xác như ý muốn tài xế. Lúc này tỷ số truyền cần tăng lên, để vô-lăng quay góc lớn, bánh xe vẫn chỉ quay góc vừa đủ.

Với động cơ mạnh, hộp số CVT không có độ trễ như AT truyền thống cùng vô-lăng có tỷ số truyền biến thiên, việc vận hành HR-V trên cao tốc cho cảm giác tin tay. Mỗi cú đạp ga để vượt hay chuyển làn đều cứng vững và chắc nịch. Lẫy chuyển số trên vô-lăng tăng gia vị khi muốn chủ động kiểm soát gia tốc, nhất là trên đường đèo, khi đổ dốc.

Để vận chuyển được 174 mã lực và 240 Nm, xe sử dụng lốp rộng với bề mặt 225 mm, thành lốp mỏng, cùng vành 18 inch, bởi vậy khi chạy tốc độ cao, người lái có thể cảm nhận một lượng tiếng ồn vọng vào cabin. Bù lại việc này, có thể mở nhạc to hơn hoặc đơn thuần là làm quen sau vài buổi chạy. Nhưng tất nhiên, HR-V không nằm trong các xe có cách âm tốt trong phân khúc. Đó là một đánh đổi không thực sự quá khó để chấp nhận. Ngoài ra, giữa hai ghế phía sau gồ hơi cao, vì vậy phù hợp với trẻ em hơn người lớn.

Cảm giác yên tâm khi một chiếc xe đủ mạnh mẽ và vững vàng sẽ được cộng hưởng khi các công nghệ an toàn đi kèm vận hành trơn tru. HR-V được tích hợp gói ADAS Honda Sensing với những công nghệ không sinh ra để làm đầy catalog, mà thực sự sử dụng hàng ngày. Thông báo xe phía trước khởi hành và phanh giảm thiểu va chạm sẽ được dùng thường xuyên trong phố, trong khi kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, giảm thiểu lệch làn, hỗ trợ giữ làn cũng thường xuyên kích hoạt trên đường trường. Một điểm cộng trên HR-V là mỗi khi tắt máy mở cửa, tài xế sẽ nhận được thông báo trên màn hình kiểm tra hàng ghế sau để chắc chắn không bỏ quên ai đó. An toàn khi lái và an toàn cả khi dừng.

Nếu đặt những tờ catalog cạnh nhau, nhiều mẫu xe có thể mang lại sự yên tâm hoặc thích thú với hàng tá option, nhưng để yên tâm khi lái thì không nhiều xe làm được, và trong số ít đó có HR-V. Nhưng không phải ai cũng đủ tài chính để mua một chiếc xe lái hay. Khi tài chính chỉ đủ mua một chiếc xe giá 700 triệu, thì lên mức 750 triệu đã là con số phải cân nhắc rất nhiều. Khi đó, niềm vui cầm lái sẽ phải gạt sang một bên, cho nhu cầu che mưa che nắng với túi tiền vừa phải.

Xe HRV RS và HRV G Video: Lộc Chung

Cuối 2022, nửa năm sau khi ra mắt với mức giá 2 phiên bản giá 826 và 871 triệu, cao nhất phân khúc, Honda Việt Nam mới nhớ tới những khách hàng chỉ có 700 triệu, và giới thiệu thêm bản G giá 699 triệu. Vẫn khung gầm và động cơ đó, nhưng mỗi thứ được tiết chế, tinh giản đi một chút để đưa mức giá về con số dễ chấp nhận hơn. Động cơ 1.5 bỏ đi bộ tăng áp, đưa công suất về mức 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, vẫn nhỉnh hơn một chút so với một số đối thủ. Ghế bọc da chỉnh điện chuyển sang bọc nỉ, chỉnh cơ. Bốn túi khí thay vì 6 như trên bản RS, điều hòa một vùng thay vì hai vùng, gương chiếu hậu trong xe chống chói cơ thay cho tự động. Tuy vậy, gói công nghệ an toàn quan trọng nhất là Honda Sensing vẫn giữ nguyên.

Nhiều người dùng thích iPhone nhưng tài chính không đủ để mua bản Pro nên chọn bản thường mà không phải một chiếc điện thoại của hãng khách, vì đơn giản thích cách hoạt động của sản phẩm nhà Apple. Câu chuyện có thể tương tự với Honda HR-V, hoặc không, tùy thuộc vào việc người sử dụng quan trọng điều gì hơn khi mua xe, là khả năng vận hành, hay option, hay đơn thuần là giá bán.

Đức Trí