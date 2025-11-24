Honda HR-V - chất nhưng 'chảnh'

Car Test Honda HR-V

Tóm tắt đánh giá:

Ưu điểm:

Thiết kế hiện đại, cá tính, mang nét cứng cỏi rất đặc trưng trong phân khúc.

Hybrid mượt mà, giảm rõ rệt độ gào của động cơ. Tuy sử dụng thêm môtơ điện nhưng cảm xúc chân thật của xe xăng vẫn còn, vô-lăng chính xác.

Lượng tiêu hao nhiên liệu thấp nhờ động cơ hybrid, chưa tới 5 lít/100 km.

HR-V có giảm xóc cứng vững, đi đường trường rất ổn, tuy có thể đánh đổi đi phố không quá êm ái.

Hệ thống ADAS làm việc nhạy, can thiệp vừa đủ.

Cần khắc phục:

Khoang nội thất chưa đẹp, thiết kế các chi tiết còn hơi thô, đặc biệt màn hình chưa ăn nhập với phần còn lại.

Camera lùi và camera lane watch cần cải thiện chất lượng hiển thị, đây là vấn đề chung của các dòng xe Honda.

HR-V hybrid cần nhấn vào mức độ tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn nữa, thay vì tập trung vào khả năng vận hành.

Khả năng cách âm cần cải thiện, giá vẫn khá cao trong phân khúc.