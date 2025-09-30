Hơn 4.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa chìm trong biển nước

Ngày 30/9, trung tâm xã Nông Cống ngập sâu, là một trong những nơi thiệt hại nặng nhất do mưa lũ sau bão Bualoi. Nhiều xã khác như Cẩm Thủy, Bá Thước, Kim Tân, Hạc Thành, Hàm Rồng cũng đang bị cô lập.
Toàn tỉnh có hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập 1-2 m, hơn 1.000 nhà khác bị hư hỏng do gió bão, sạt lở đất.
Khu dân cư ven đường tại ngã ba vào trung tâm xã Nông Cống ngập gần 2 m. Quốc lộ và các tuyến liên thôn, liên xã bị nhấn chìm, giao thông tê liệt từ đêm trước.
Những ngôi nhà ở thôn Thái Hòa, xã Nông Cống ngập sâu gần nửa tầng một, chủ hộ chỉ kịp sơ tán người, còn đồ đạc phải bỏ lại.
Người dân xã Nông Cống dùng bè chuối hoặc thuyền tôn vượt lũ tìm mua lương thực, nhu yếu phẩm.
Nước lũ bủa vây nhiều xã ở Thanh Hóa. Video: Lê Hoàng
Bà Trần Thị Hải, 64 tuổi, ở xóm Thái Hòa, xã Nông Cống, chèo bè chuối vượt lũ đi mua thức ăn tại chợ cách nhà gần một km.
Bà Hải cho biết lũ dâng nhanh trong đêm khiến vợ chồng không kịp trở tay. Lúa mới gặt, đàn gà bị cuốn trôi, đồ đạc ngập hết. Hai ông bà phải sang nhà cao tầng hàng xóm tá túc.
Một nhà máy may ở xã Nông Cống bị nước lũ bao vây, công nhân hôm nay phải nghỉ làm. Tại xã Tượng Sơn, cánh đồng Mỹ Trí ngập sâu, nhiều diện tích lúa mùa chưa kịp thu hoạch bị nhấn chìm.
Trường học, công sở ở Nông Cống cũng bị ngập. Toàn bộ 876.000 học sinh từ mầm non đến THPT ở Thanh Hóa nghỉ học tránh lũ.
Tuyến đường qua Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân ngập nhiều đoạn, cảnh sát giao thông chốt chặn, phân luồng, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Một ôtô bán tải cố vượt vùng ngập trên quốc lộ 45 để chở người và đồ đi sơ tán.
Cách xã Nông Cống hơn 100 km về phía tây, hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Cẩm Thủy cũng đang đối mặt với đợt lũ lớn được cho là gần tái lập đỉnh lũ lịch sử năm 2017.
Lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về khiến nhiều hộ dân ven sông ở xã Cẩm Thủy bị ngập gần ngang mái nhà cấp bốn. Người dân chỉ có thể dùng thuyền di chuyển trong vùng lũ đi sơ tán hoặc nhận hàng cứu trợ.
Cảnh sát cứu hộ, Công an Thanh Hóa hôm nay tiếp tục sơ tán người dân ở phố Sơn Vạn, phường Hạc Thành và nhiều khu vực ngập lụt khác.
Ba ngày qua, hơn 24.000 người tại các xã ven sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Yên... phải rời nhà tránh bão lũ.
Hôm nay, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn được điều đến phường Quảng Phú gia cố gần 300 m chân đê sông Mã bị sạt, uy hiếp hơn 10.000 hộ dân.
Bão Bualoi trùng thời điểm triều cường khiến nhiều tuyến kè biển Hải Tiến, Sầm Sơn và đê sông Mã, sông Chu, Thịnh Long... sạt trượt, nguy cơ vỡ. Đến 8h ngày 30/9, mưa lũ do bão gây ra đã làm 2 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương tại Thanh Hóa.
Lê Hoàng