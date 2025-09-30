Hơn 4.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa chìm trong biển nước

Ngày 30/9, trung tâm xã Nông Cống ngập sâu, là một trong những nơi thiệt hại nặng nhất do mưa lũ sau bão Bualoi. Nhiều xã khác như Cẩm Thủy, Bá Thước, Kim Tân, Hạc Thành, Hàm Rồng cũng đang bị cô lập.

Toàn tỉnh có hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập 1-2 m, hơn 1.000 nhà khác bị hư hỏng do gió bão, sạt lở đất.