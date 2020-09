Hơn 33 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

Thế giới ghi nhận hơn 998.000 người chết vì nCoV trong hơn 33 triệu người nhiễm, nhiều nước châu Âu áp đặt các hạn chế khi dịch tái bùng phát.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 33.035.030 ca nhiễm và 998.086 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 316.899 và 5.960 ca sau 24 giờ, trong khi 24.382.757 người đã bình phục, theo thống kê của trang cập nhật dữ liệu thời gian thực Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 7.284.350 ca nhiễm và 209.155 người chết, tăng lần lượt 53.818 và 889 ca so với một ngày trước đó. Bang New York, từng là tâm dịch Covid-19 tại Mỹ, hôm 26/9 ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ 5/6. Tuy nhiên, nhìn chung tình hình New York vẫn được cải thiện kể từ đỉnh dịch hồi đầu năm. Các nhà hàng ở thành phố New York, hiện phục vụ khách ngoài trời, sẽ được phép phục vụ khách trong nhà từ 30/9 với công suất 25%.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có đủ vaccine Covid-19 cho tất cả người dân vào tháng 4/2021, tuy nhiên giới chuyên gia y tế tỏ ra thận trong hơn, cho rằng kịch bản mà ông chủ Nhà Trắng mong muốn chỉ có thể xảy ra sớm nhất vào giữa năm sau.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 23/9 kêu gọi người dân ở nhà vào dịp Halloween và tổ chức các bữa tiệc bằng hình thức trực tuyến. "Nhiều hoạt động Halloween truyền thống có thể có nguy cơ lây lan virus cao", CDC viết, khuyến cáo không nên tổ chức các bữa tiệc hóa trang đông người trong nhà hoặc cho trẻ em đi xin kẹo.

Thống đốc Florida Ron DeSantis ngày 25/9 dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với các cơ sở kinh doanh, cho phép nhà hàng và quán bar hoạt động hết công suất. Ông nói rằng mối đe dọa đã giảm đến mức đủ để cho phép bang này bước vào giai đoạn mở cửa cuối cùng. Phòng tập gym, cơ sở giải trí và chăm sóc cá nhân sẽ được phép hoạt động hết công suất trong giai đoạn cuối.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Á, báo cáo thêm 88.942 ca nhiễm và 1.123 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 5.990.513 và 94.533. Số ca nhiễm tại nước này tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh.

Ấn Độ tuần qua mở cửa trở lại đền Taj Mahal sau 6 tháng ngừng đón khách du lịch. Số người tham quan mỗi ngày được giới hạn ở mức 5.000, so với trung bình 20.000 trước đại dịch. Vé vào đền chỉ được bán online, có khoảng 300 vé được bán ra trong ngày đầu mở cửa. Khách tham quan được kiểm tra thân nhiệt và phải tuân thủ quy định giữ khoảng cách với những người khác.

Các nhân viên chôn cất nạn nhân Covid-19 tại nghĩa trang ở Đông Java, Indonesia, hôm 26/9. Ảnh: AFP.

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 697 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 141.406. Số người nhiễm nCoV tăng 25.412 trong 24 giờ qua, lên 4.717.991.

Giới chuyên gia Brazil nhận định các mô hình cho thấy nước này đã qua đỉnh dịch, nhưng vẫn cảnh báo tình hình có thể đột ngột xấu đi nếu chính quyền địa phương cho phép tái mở cửa kinh tế quá sớm, không siết chặt các biện pháp cách biệt cộng đồng.

Nga báo cáo thêm 169 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 20.225. Số ca nhiễm tăng 7.523, lên 1.143.571. Nga đã nối lại đường bay với Belarus, Kyrgyzstan và Kazakhstan từ ngày 21/9 và với Hàn Quốc từ ngày 27/9.

Nga đang đàm phán và đã nhận được yêu cầu cung cấp 1,2 tỷ liều vaccine cho hơn 10 nước ở châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông. Đây là một bước tiến có thể mang tới cho Nga đòn bẩy kinh tế và chính trị vô cùng giá trị trên trường quốc tế.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 22/9 đề nghị tiêm miễn phí vaccine Sputnik-V cho các nhân viên Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc cảm ơn và cho biết họ sẽ nghiên cứu đề xuất này.

Nam Phi, vùng dịch lớn thứ 10 thế giới và là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại châu Phi, ghi nhận 669.498 ca nhiễm và 16.376 ca tử vong, tăng lần lượt 969 và 64. Số ca nhiễm tại nước này chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm ở châu Phi.

Các hạn chế về di chuyển và kinh doanh đã dần được nới lỏng kể từ tháng 6, nhưng nước này vẫn đóng biên để tránh ca ngoại nhập. Tổng thống Nam Phi thông báo dỡ bỏ hầu hết hạn chế từ 20/9 và sẽ mở biên với hầu hết quốc gia từ 1/10.

Ca nhiễm mới ở Pháp cũng tăng trở lại sau giai đoạn Covid-19 được kiềm chế. Nước này ghi nhận thêm 14.412 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 527.446, trong đó 31.700 người chết, tăng 39 trường hợp.

Các quán bar và nhà hàng ở Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp phải đóng cửa từ 23/9. 8 thành phố lớn khác, gồm thủ đô Paris, sẽ ban hành hạn chế mới như giới hạn tụ tập ở nơi công cộng dưới 10 người và áp giờ đóng cửa sớm hơn với quán bar.

Anh, vùng dịch lớn thứ ba châu Âu, ghi nhận 429.277 ca nhiễm và 41.971ca tử vong, tăng lần lượt 6.042 và 34 trường hợp. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết chính phủ Anh ước tính mỗi ngày có chưa đến 10.000 người nhiễm mới, thấp hơn nhiều so với con số 100.000 ca mới/ngày mà nước này dự đoán vào giai đoạn cao điểm.

Năng lực xét nghiệm của Anh đã tăng đáng kể từ sau đợt dịch đầu tiên, nhưng vẫn đang bị quá tải khi nhiều người dân không thể xét nghiệm hoặc phải vượt quãng đường rất xa để đến nơi có thể xét nghiệm, kết quả trả về cũng bị chậm trễ. Điều này dẫn tới nhiều chỉ trích nhằm vào hệ thống y tế Anh.

Iran báo cáo 25.394 người chết, tăng 172, tổng số ca nhiễm là 443.086, tăng 3.204. Số ca nhiễm và tử vong vì nCoV tại nước này đang có xu hướng gia tăng kể từ khi chạm mức thấp nhất trong vòng nhiều tháng hồi đầu tháng 9. Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi hồi giữa tháng cảnh báo về "sự trỗi dậy" của nCoV tại một số vùng của đất nước, do mức độ tuân thủ các biện pháp y tế giảm sút.

Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 301.256 ca nhiễm và 5.284 ca tử vong, tăng lần lượt 2.747 và 88 ca.

Thủ đô Manila và các tỉnh lân cận áp đặt những biện pháp phòng dịch cho đến cuối tháng 9, hạn chế di chuyển không thiết yếu và cấm tụ tập đông người. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sẽ ưu tiên mua vaccine Covid-19 do Nga hoặc Trung Quốc cung cấp, bày tỏ lạc quan nước này sẽ "trở lại bình thường" vào tháng 12.

Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai khu vực, ghi nhận 271.339 ca nhiễm, tăng 4.494 so với hôm trước, trong đó 10.308 người chết, tăng 90 ca. Thủ đô Jakarta đang siết chặt những biện pháp hạn chế, giảm thiểu hoạt động của các doanh nghiệp, trung tâm thương mại và nơi thờ phụng. Người dân không được dùng bữa tại nhà hàng và tới quán cà phê.

Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 27 người chết và 57.685 người nhiễm, tăng 20 ca. Phần lớn các ca nhiễm mới vẫn là người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá.

Singapore sẽ thí điểm chương trình thẻ thông hành cho các lãnh đạo doanh nghiệp cần đi công tác thường xuyên, khi họ tiếp tục nới lỏng một số hạn chế liên quan đến Covid-19. Chính phủ cho biết số lượng thẻ sẽ bị giới hạn trong giai đoạn đầu.

WHO cảnh báo ngày 25/9 rằng số ca tử vong do nCoV có thể lên đến hai triệu nếu các biện pháp chống dịch không được duy trì.

"Một triệu là con số khủng khiếp và chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó trước khi nghĩ đến nguy cơ sẽ có thêm một triệu người nữa tử vong", giám đốc mảng trường hợp khẩn cấp của WHO Michael Ryan nói.

"Chúng ta có cùng nhau chuẩn bị những gì cần thiết để tránh con số đó không?", ông nói. "Nếu chúng ta không thực hiện những hành động đó, điều đáng buồn là con số sẽ cao hơn nhiều".

Huyền Lê (Theo AFP, Worldometer)