Hơn 3.000 người có thể đã chết sau hai tuần chiến sự Iran

Thống kê cho thấy hơn 3.000 người, gồm dân thường và quân nhân, đã thiệt mạng ở Trung Đông kể từ khi chiến sự Iran bùng phát cách đây hai tuần.

Tổ chức Human Rights Activists News Agency (HRANA), trụ sở tại Mỹ, ngày 14/3 thông báo 1.298 dân thường và 1.122 quân nhân Iran đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra ở nước này từ ngày 28/2.

Lần gần đây nhất Iran thông báo về thương vong do chiến sự là trong tuyên bố của đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc hôm 10/3, với hơn 1.300 người thiệt mạng, gồm cả dân thường và binh sĩ. Giới chức Iran trong những ngày qua chưa công bố số liệu thống kê mới.

Người thân đau buồn trong đám tang ở Israel, ngày 11/3. Ảnh: AFP

Với thống kê của HRANA, tổng cộng hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong hai tuần chiến sự Mỹ, Israel với Iran bùng phát, theo CNN.

Lebanon là quốc gia hứng chịu thương vong lớn thứ hai, với ít nhất 826 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu không kích nước này, trong đó có 106 trẻ em, theo cập nhật được Bộ Y tế Công cộng Lebanon công bố hôm nay. Trong diễn biến mới nhất, ít nhất 12 nhân viên y tế đã thiệt mạng sau khi Israel không kích trúng một cơ sở chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Bourj Qalaouiyeh ở miền nam Lebanon.

Ít nhất 32 người thiệt mạng tại Iraq, phần lớn là các tay súng thuộc Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMF), liên minh các nhóm vũ trang thân Iran. Một binh sĩ Pháp thiệt mạng trong vụ tấn công căn cứ ở khu vực Kurdistan thuộc Iraq ngày 12/3.

Tại Israel, ít nhất 15 người thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra, trong đó có 9 nạn nhân vụ tên lửa đánh trúng tòa nhà dân sự tại thành phố Beit Shemesh.

Tổng cộng 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng từ đầu xung đột, trong đó có 6 người tử nạn trong vụ rơi máy bay tiếp dầu ở Iraq ngày 12/3. 6 người khác thiệt mạng trong đòn tấn công của Iran nhằm vào một vị trí tại Kuwait.

Ít nhất 6 người chết tại Kuwait, trong đó có một bé gái 11 tuổi, tử vong do bị mảnh vỡ rơi trúng tại khu dân cư ngày 4/3.

Israel không kích một tòa nhà ở Abbasiyyeh, Lebanon, ngày 13/3. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng UAE ngày 10/3 cho biết 6 người thiệt mạng do các đòn tập kích. Oman ghi nhận ba người chết, Bahrain và Bahrain đều ghi nhận hai người thiệt mạng trong các đòn tập kích đáp trả của Iran.

Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 3 triệu người Iran đã phải đi sơ tán. Chỉ riêng 6 ngày đầu chiến sự, Mỹ đã tiêu tốn 11,3 tỷ USD.

Chiến sự bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Chiến dịch đã hạ sát hàng loạt chỉ huy quân sự và chính trị cấp cao của Iran, châm ngòi phản ứng đáp trả dữ dội từ Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.

Israel tuyên bố cuộc chiến với Iran "đang leo thang" và chuyển sang giai đoạn quyết định, có thể kéo dài nếu cần. Iran ngày 14/3 cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí nâng cấp, đặc biệt là các loại tên lửa có sức công phá mạnh hơn, trong các đòn trả đũa.

Đức Trung (Theo CNN, AFP, AP)