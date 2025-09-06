Hơn 200.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong 8 tháng

Lượng doanh nghiệp lập mới và quay trở lại thị trường đạt hơn 209.000, tăng 24,5% so với năm ngoái, là một trong nhiều điểm sáng của kinh tế vĩ mô 8 tháng đầu năm.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, với nhiều tín hiệu tích cực.

Sản xuất xe máy điện tại nhà máy Honda Việt Nam ở Vĩnh Phúc, ngày 27/3. Ảnh: Nguyễn Linh

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 8 tháng đầu năm tăng vọt cả về số lượng lẫn vốn đăng ký. Cả nước có 128.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với vốn đăng ký đạt 1,25 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 15,7% và 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, hơn 81.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp lập mới và quay lại hoạt động lên 209.000, tăng 24,5% so với cùng kỳ, là mức tăng mạnh nhất trong ba năm trở lại đây. Tính bình quân, mỗi tháng có 26.200 doanh nghiệp lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính theo lĩnh vực, số doanh nghiệp lập mới tăng mạnh nhất ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo (gần gấp đôi), tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo và vận tải, kho bãi. Doanh nghiệp lập mới trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, lưu trú, ăn uống, y tế cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao, với 160.900 doanh nghiệp, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, hơn một nửa trong số này là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn. Chỉ 11% thực hiện thủ tục giải thể, thực sự chấm dứt hoạt động và rời khỏi thị trường.

Cũng theo Cục Thống kê, sản xuất công nghiệp ghi nhận tín hiệu tích cực từ 34 địa phương. Tính trên bình diện cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 8,5% so với cùng kỳ, với một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng mạnh như ôtô (59,6%); tivi (21,4%); phân hỗn hợp NPK (17,9%); quần áo (14,7%); xi măng (14,6%).

Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt gần 306 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 292 tỷ USD, nền kinh tế xuất siêu khoảng 14 tỷ USD. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 99,1 tỷ USD.

Thủy Trương