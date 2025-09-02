Hơn 1.300 người được chăm sóc y tế trong đại lễ A80

Bộ Y tế ghi nhận 1.315 người được xử trí y tế tại đại lễ A80, trong đó 113 ca nhập viện chủ yếu do hạ đường huyết, dị ứng, rối loạn tiền đình; đa số còn lại đã hồi phục ngay.

Ngày 2/9, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, cho biết những người gặp sự cố sức khỏe đã được lực lượng làm nhiệm vụ và các tổ y tế cơ động kịp thời sơ cứu, đưa về lều y tế đặt trên nhiều tuyến đường.

Trong đó, Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 664 trường hợp, 75 ca nặng phải chuyển viện. Lực lượng quân y xử trí 301 trường hợp, có 27 ca nặng. Khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, có 10 ca nặng. Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp (có một ca nặng).

Như vậy, tổng cộng 113 trường hợp nhập viện, còn lại đã khỏe hồi phục ngay.

Một ca bị hạ đường huyết được cấp cứu. Ảnh: Lê Hảo

Tại lều y tế trên đường Liễu Giai, khu vực có rất đông người dân ngồi chật kín từ sáng hôm qua để chờ xem diễu binh, Bệnh viện Công an TP Hà Nội tiếp nhận 86 người dân vào cấp cứu. Trong số đó, 42 trường hợp bị đau đầu, 8 tăng huyết áp, 9 người bị rối loạn tiêu hóa, 3 người ngất phải truyền nước và đường... Các trường hợp còn lại bị hạ đường huyết, dị ứng, rối loạn tiền đình, hạ canxi, khó thở, chấn thương nhẹ do đi lại, chờ đợi ngoài trời cả ngày đêm.

Tại Quảng trường Ba Đình, lều y tế của Bệnh viện 19-8 tiếp nhận 57 trường hợp cấp cứu, trong đó có 45 người dân đi xem diễu binh. BS Chu Đức Thành, phụ trách lều y tế của bệnh viện, cho biết người dân vào cấp cứu chủ yếu bị rối loạn tiêu hóa, đau đầu, tăng huyết áp, khó thở, viêm họng, viêm dạ dày, mệt mỏi, tụt huyết áp.

Các chiến sĩ quân y đưa người bị ngất xỉu ra khỏi nơi đông người chờ xem diễu binh trên đường Thanh Niên, Hà Nội, sáng sớm 2/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Bộ Y tế đã huy động hàng nghìn nhân viên tham gia hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp khu vực, từ trung tâm đến nơi các đoàn diễu hành đi qua. Các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch được lập từ trước khi diễn ra đại lễ.

TS Đức cho biết 217 tổ y tế với 1.097 nhân viên y tế, 134 xe cứu thương đã được huy động phục vụ đại lễ A80.

"Ngành y tế đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm sóc y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia đại lễ", ông Đức nói.

Trong các đợt sơ, tổng duyệt những ngày trước, gần 500 người đã được chăm sóc y tế.

