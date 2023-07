Hôm nay khai mạc World Cup nữ 2023

New ZealandLễ khai mạc World Cup nữ 2023 dự kiến diễn ra vào 13h30 (giờ Hà Nội), trước trận đấu giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy.

Theo Optus Sport, ban tổ chức sẽ tổ chức một lễ khai mạc ngắn, kéo dài 15 phút, sau khi cầu thủ hai đội New Zealand và Na Uy khởi động xong. Thông tin chi tiết về buổi lễ này chưa được FIFA tiết lộ. Lễ khai mạc sẽ gồm những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh và thể hiện sự đa dạng văn hóa của hai nước chủ nhà.

Hai nữ nghệ sĩ Mallrats (Australia) và BENEE (New Zealand) sẽ biểu diễn ca khúc chính thức của giải đấu "Do it Again". FIFA thường mời những ca sĩ của nước chủ nhà biểu diễn ở lễ khai mạc những lần trước. Tại World Cup 2019, ca sĩ của nước chủ nhà Pháp Jain đã biểu diễn cùng đồng nghiệp người Canada Sarah McLachlan.

World Cup nữ 2023 với sự tham gia của Việt Nam sẽ khởi tranh trong hôm nay. Ảnh: AFP

Trận khai mạc giữa New Zealand và Na Uy sẽ diễn ra trên sân Eden Park tại Auckland. Do đó, lễ khai mạc cũng được tổ chức ở đây. Sân có sức chứa 50.000 chỗ ngồi. Nơi đây sẽ diễn ra sáu trận vòng bảng, trong đó có trận Việt Nam gặp Mỹ vào ngày 22/7. Sân này cũng sẽ tổ chức một trận ở vòng 1/8, một trận tứ kết và một bán kết.

An ninh cho lễ khai mạc trở thành vấn đề đáng quan tâm sau vụ xả súng ở một công trường xây dựng tại Auckland sáng nay, ngay trước giờ giải đấu khởi tranh. Vụ việc xảy ra gần sân Eden Park làm dấy lên lo ngại về sự an toàn tại New Zealand trong thời gian các đội tuyển thi đấu. Ban tổ chức và FIFA chưa bình luận về vụ việc.

Bên cạnh trận New Zealand - Na Uy, nước chủ nhà còn lại của World Cup 2023 là Australia cũng ra quân hôm nay. Họ gặp CH Ireland trên sân Australia vào 17h (giờ Hà Nội).

FIFA dự kiến có khoảng 100.000 CĐV dự khán hai trận khai mạc. "Nhiệm vụ của FIFA là tổ chức World Cup bóng đá nữ hay nhất trong lịch sử năm nay. Vì thế, các CĐV là một phần không thể thiếu. Họ sẽ mang đến màu sắc, đam mê và không khí cho sân vận động. Với suy nghĩ này, chúng tôi cho phép 100.000 CĐV tham dự các trận mở màn. FIFA muốn mang đến nhiều cơ hội tiếp cận hơn cho người hâm mộ với giải đấu này", Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura nói.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết World Cup, và nằm cùng bảng E với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Mỹ giàu thành tích nhất lịch sử giải với bốn lần đăng quang (gồm hai lần gần nhất 2015 và 2019), còn Hà Lan là đương kim á quân.

Giải diễn ra từ 20/7 đến 20/8, với 32 đội chia đều vào tám bảng. Ở vòng bảng, các đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra hai đội điểm cao vào vòng 1/8.

Quang Huy