Hôm nay khai mạc Vietnam Mobility Show 2025

Triển lãm Phương tiện di chuyển 2025 khai mạc chiều 26/12 với 13 hãng ôtô, xe máy với các mẫu xe mới nhất cùng nhiều hoạt động đa dạng.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Tại không gian ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2, sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt.

Vietnam Mobility Show 2025 thuộc hệ thống chương trình Car Awards là năm thứ 5 diễn ra, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ trưng bày và lái thử xe, mà còn nhiều hoạt động dành cho khách tham quan. Trong khi triển lãm Vietnam Motor Show thường niên không diễn ra, Vietnam Mobility Show sẽ là triển lãm lớn nhất năm 2025 của ngành xe về số lượng thương hiệu, quy mô và hoạt động.

Cổng vào Triển lãm Phương tiện di chuyển 2025. Ảnh: Tân Phan

Các hãng xe tham gia trưng bày và lái thử gồm VinFast, Subaru, Mitsubishi, Dongfeng, Skoda, Honda, Suzuki, Lynk & Co, Geely, Volkswagen, Omoda, Hyundai và Ford. Trong số đó, VinFast và Honda mang đến cả ôtô và xe máy điện. Sẽ có khoảng 60 mẫu xe để người tham gia lựa chọn lái thử trên hai loại đường, sa hình tốc độ cao và đường trường.

Motorsport là một điểm nhấn của triển lãm năm nay, nơi có khoảng 200 mẫu xe thể thao, xe hiệu suất cao, xe cá nhân hóa tụ hội. Khán giả có thể ngắm xe, trải nghiệm và chia sẻ niềm đam mê bốn bánh với các chủ xe tại đây. Không những thế, khu vực này còn chinh phục khán giả qua những màn biểu diễn drift hay gymkhana.

Khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu. Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe, hay chương trình tập huấn kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn trên xe dành cho trẻ em và workshop làm nước hoa ôtô.

Một hoạt động đặc biệt ở VnMS là giải chạy miễn phí Carlympic, nơi bố/mẹ sẽ cùng với con, hoặc một thành viên khác trong gia đình chạy cặp cùng nhau trên đường chạy 1,5 km ngoài trời, bao quanh Cung triển lãm Kim Quy (thần rùa). Chạy qua lốp xe, chạy zigzag và checkin tại các photobooth sẽ là những trải nghiệm thú vị. Ngày chạy chính thức là 28/12.

Trong khuôn khổ sự kiện, các em nhỏ có thể tham dự sân chơi vận động an toàn Hismart Kids Challenge - Đường đua nhỏ, niềm vui lớn. Sân chơi thú vị này có hai hoạt động dành cho trẻ nhỏ, gồm khu vực Xe chòi chân cho bé 2-3 tuổi và Xe thăng bằng cho bé 3-6 tuổi. Bố mẹ có thể tham gia thử thách tiếp sức, giúp con xuất phát sớm hơn, biến mỗi lượt đua thành khoảnh khắc gắn kết gia đình.

Bên cạnh đó, các bé được thỏa sức lắp ráp mô hình ôtô bằng Lego, tham gia đua xe chòi chân an toàn, hay vẽ tranh, tô màu trong không gian mở, nơi trí tưởng tượng được khuyến khích phát triển. Sau khi vận động, khu ẩm thực là điểm dừng chân cho cả gia đình.

Trước giờ khai mạc đã có nhiều khách tham quan quan tâm đến sớm, tìm hiểu ở các khu trưng bày. Ảnh: Minh Quân

Tại VnMS 2025 còn có không gian trưng bày những bức tranh đạt giải tại cuộc thi Future on Wheels - Thế giới chuyển động trong mắt trẻ thơ được tổ chức với mong muốn khuyến khích các em nhỏ bày tỏ góc nhìn của mình về Di chuyển Bền vững, qua đó lan tỏa thông điệp giao thông xanh và đồng thời gây quỹ hỗ trợ giáo dục, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Car Awards 2025, phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng, hướng đến việc gieo mầm những giá trị tích cực ngay từ thế hệ mầm non.

Vietnam Mobility Show 2025 còn mang đến một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục thiết thực: Workshop tập huấn kỹ năng "Thoát hiểm - Thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em. Xuất phát từ câu hỏi "Nếu không có người lớn bên cạnh, con sẽ làm gì khi xảy ra sự cố?", chương trình giúp trẻ hình thành phản xạ an toàn trong những tình huống khẩn cấp trên ôtô.

Vietnam Mobility Show 2025 vượt qua giới hạn một giải thưởng ôtô, trở thành ngày hội chung, không gian để các gia đình trải nghiệm, vui chơi, học hỏi, lưu giữ những khoảnh khắc đầm ấm.

Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến sẽ đón 50.000 lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Mỹ Anh