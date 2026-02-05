Làng trồng nhất chi mai ở Hà Nội vào vụ Tết

Làng nghề thôn An Hòa, xã Suối Hai (trước thuộc huyện Ba Vì) hiện có khoảng 80 hộ trồng nhất chi mai. Loại hoa này nhiều sâu bệnh, chưa có thuốc đặc trị, đòi hỏi kinh nghiệm của nông dân.
Ông Đỗ Quang Thơ, 66 tuổi, là một trong những người tiên phong trồng nhất chi mai ở làng. 30 năm trước, ông trồng hoa trong vườn nhà, diện tích khoảng 2.800 m2, sau đó mở rộng lên 3,6 ha.
Làng nghề thôn An Hòa, xã Suối Hai (trước thuộc huyện Ba Vì) hiện có khoảng 80 hộ trồng nhất chi mai. Loại hoa này nhiều sâu bệnh, chưa có thuốc đặc trị, đòi hỏi kinh nghiệm của nông dân.
Ông Đỗ Quang Thơ, 66 tuổi, là một trong những người tiên phong trồng nhất chi mai ở làng. 30 năm trước, ông trồng hoa trong vườn nhà, diện tích khoảng 2.800 m2, sau đó mở rộng lên 3,6 ha.
Vườn nhà ông Thơ ngày thường có 2-3 người làm, vào vụ Tết thuê 5 người, mỗi người trả công 200-500 nghìn đồng tùy công việc.
Vườn nhà ông Thơ ngày thường có 2-3 người làm, vào vụ Tết thuê 5 người, mỗi người trả công 200-500 nghìn đồng tùy công việc.
Trước thời điểm thu hoạch khoảng một năm, chủ vườn đưa những cây khỏe vào trồng trong sân nhà, uốn nắn theo dáng mong muốn. Các cây giá trị cao phải giữ nguyên cành, tránh nứt gãy.
Khoảng hai tháng trước Tết, nhiều nhà đánh cây lên chậu. Với cây gốc lớn, nặng, được lắp bánh xe để thuận tiện di chuyển. Đa số khách quen đến vườn đặt trước, đánh dấu bảng tên, chữ ký và nhận cây từ ngày 20 tháng chạp để kịp cúng ông Công ông Táo.
Trước thời điểm thu hoạch khoảng một năm, chủ vườn đưa những cây khỏe vào trồng trong sân nhà, uốn nắn theo dáng mong muốn. Các cây giá trị cao phải giữ nguyên cành, tránh nứt gãy.
Khoảng hai tháng trước Tết, nhiều nhà đánh cây lên chậu. Với cây gốc lớn, nặng, được lắp bánh xe để thuận tiện di chuyển. Đa số khách quen đến vườn đặt trước, đánh dấu bảng tên, chữ ký và nhận cây từ ngày 20 tháng chạp để kịp cúng ông Công ông Táo.
Hoa nhất chi mai khi nở màu trắng, cánh xếp thành nhiều lớp, thay đổi màu sắc sang hồng, đỏ khi sắp tàn.
Hoa nhất chi mai khi nở màu trắng, cánh xếp thành nhiều lớp, thay đổi màu sắc sang hồng, đỏ khi sắp tàn.
Hàng năm, bắt đầu tháng chạp, gia đình ông Thơ lại đưa những cây nhất chi mai đẹp nhất xuống trung tâm Thủ đô bán. Vài ngày một chuyến, xe chở cây từ xã Suối Hai xuống nội đô, mỗi chuyến khoảng 10 cây lớn, nặng khoảng 100 kg/cây, cần 4-5 người khiêng.
Hàng năm, bắt đầu tháng chạp, gia đình ông Thơ lại đưa những cây nhất chi mai đẹp nhất xuống trung tâm Thủ đô bán. Vài ngày một chuyến, xe chở cây từ xã Suối Hai xuống nội đô, mỗi chuyến khoảng 10 cây lớn, nặng khoảng 100 kg/cây, cần 4-5 người khiêng.
Để thuận tiện buôn bán, gia đình ông Thơ thuê mặt bằng trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình với giá 15 triệu đồng trong hai tuần. Hoa được chăm sóc tưới nước bắt đầu bung nở.
Để thuận tiện buôn bán, gia đình ông Thơ thuê mặt bằng trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình với giá 15 triệu đồng trong hai tuần. Hoa được chăm sóc tưới nước bắt đầu bung nở.
Hoàng Giang