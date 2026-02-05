Làng trồng nhất chi mai ở Hà Nội vào vụ Tết

Làng nghề thôn An Hòa, xã Suối Hai (trước thuộc huyện Ba Vì) hiện có khoảng 80 hộ trồng nhất chi mai. Loại hoa này nhiều sâu bệnh, chưa có thuốc đặc trị, đòi hỏi kinh nghiệm của nông dân.

Ông Đỗ Quang Thơ, 66 tuổi, là một trong những người tiên phong trồng nhất chi mai ở làng. 30 năm trước, ông trồng hoa trong vườn nhà, diện tích khoảng 2.800 m2, sau đó mở rộng lên 3,6 ha.