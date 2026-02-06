Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa, kéo dài 15 phút trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân và cán bộ Thủ đô đón năm mới.

Theo kế hoạch, thành phố bố trí 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Mỗi trận địa pháo hoa tầm cao sử dụng 700 quả pháo, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa. Các trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi điểm bắn 120 giàn.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tổng kinh phí thực hiện được khái toán gần 40 tỷ đồng từ ngân sách. Trong đó, trận địa số 33 tại Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi sử dụng kinh phí doanh nghiệp. Trận địa số 34 tại Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, do UBND phường Đại Mỗ bảo đảm nguồn kinh phí xã hội hóa.

Người dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2026 tại Hồ Gươm. Ảnh: Giang Huy

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động trên địa bàn và tại các điểm bắn pháo hoa trước giờ bắn. Sở cũng hướng dẫn các xã, phường nghiên cứu ứng dụng công nghệ trình diễn ánh sáng mới, hiện đại, kết hợp với pháo hoa truyền thống để tạo hiệu ứng phục vụ nhân dân.

Các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng liên quan bố trí xuồng, mặt bằng để triển khai pháo hoa hỏa thuật trên mặt Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Công viên Thống Nhất.

11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật:

STT Địa điểm 1 Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm 2 Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm 3 Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng 4 Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm 5 Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ 6 Hồ Văn Quán, phường Hà Đông 7 Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây 8 Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì 9 Trung tâm Thế dục thể thao, xã Đông Anh 10 Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh 11 Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:

STT Địa điểm 1 Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ 2 Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai 3 Công viên Long Biên, phường Việt Hưng 4 Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa 5 Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy 6 Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân 7 Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh 8 Sân vận động xã Quảng Oai 9 Sân vận động xã Đan Phượng 10 Sân vận động xã Thạch Thất 11 Sân vận động phường Chương Mỹ 12 Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc 13 Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai 14 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính) 15 Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức 16 Sân vận động xã Vân Đình 17 Sân vận động xã Sóc Sơn 18 Sân vận động xã Phúc Thọ 19 Công viên cây xanh, xã Thanh Oai 20 Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng 21 Khu Trạm bơm, xã Minh Châu 22 Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi 23 Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ

