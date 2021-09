Hở van tim gây ho

Tôi bị hở van tim 2 lá, 3,5/4 từ năm 2009, đã điều trị ổn định. Tuy nhiên hàng năm thì thỉnh thoảng tôi bị ngứa họng, gây ho. Tôi khám bác sĩ bảo viêm họng, uống thuốc rồi đỡ, có lần chuyên gia chẩn đoán do hở van tim nên ho. Vậy trong trường hợp này, tôi phải xử lý như thế nào? (Đồ Bàn, TP HCM).

Trả lời:

Với tình trạng hở van tim 2 lá, 3,5/4 từ năm 2009, đầu tiên bác sĩ cần biết nguyên nhân gây bệnh là gì. Nếu hở van tim hậu thất, mà bạn bị ho, viêm họng thường xuyên thì đó có thể là nguyên nhân dẫn đến hở van hai lá nặng. Trong trường hợp này cần vệ sinh răng miệng thường xuyên, súc miệng bằng nước muối mỗi ngày. Nếu bệnh van tim hậu thất người bệnh cần uống kháng sinh để phòng bệnh thắt tái phát, làm hở van tim nặng hơn.

Những trường hợp bác sĩ nói ho do hở van tim thì khi đó hở van tim nặng, bệnh nhân có triệu chứng suy tim nặng, tim to, kèm phù chân, gan to. Lúc đó triệu chứng ho do ứ máu trên phổi bởi suy tim. Thông thường phải điều trị suy tim thì mới hết ho.

Đọc trường hợp của bạn, tôi vẫn nghĩ trường hợp này ho là do viêm họng, cần dùng kháng sinh để phòng ngừa viêm họng, thắt tim. Bạn cần theo dõi, khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Nếu hở van tim nặng kèm với việc bệnh nhân có triệu chứng suy tim thì người bệnh có chỉ định mổ tim.

ThS.BS Huỳnh Thanh Kiều

Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM