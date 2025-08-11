Hồ Trị An mùa nước cạn

Những ngày cuối tháng 7, lòng hồ Trị An ở Đồng Nai nước rút xuống thấp, lộ ra hàng trăm bãi cỏ xanh mướt như thảo nguyên.

Cách TP HCM khoảng 50 km, hồ Trị An thường được du khách chọn làm điểm đến cuối tuần.