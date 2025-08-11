Hồ Trị An mùa nước cạn

Những ngày cuối tháng 7, lòng hồ Trị An ở Đồng Nai nước rút xuống thấp, lộ ra hàng trăm bãi cỏ xanh mướt như thảo nguyên.
Cách TP HCM khoảng 50 km, hồ Trị An thường được du khách chọn làm điểm đến cuối tuần.
Những ngày cuối tháng 7, lòng hồ Trị An ở Đồng Nai nước rút xuống thấp, lộ ra hàng trăm bãi cỏ xanh mướt như thảo nguyên.
Cách TP HCM khoảng 50 km, hồ Trị An thường được du khách chọn làm điểm đến cuối tuần.
Hồ Trị An có hàng trăm đảo lớn nhỏ giữa lòng hồ, tạo nên phong cảnh hữu tình. Tại hồ, có nhiều dịch vụ cắm trại, tắm, chèo sup.
Hồ Trị An có hàng trăm đảo lớn nhỏ giữa lòng hồ, tạo nên phong cảnh hữu tình. Tại hồ, có nhiều dịch vụ cắm trại, tắm, chèo sup.
Ba cồn đất (đảo nhỏ) giữa lòng hồ khi mực nước xuống thấp qua khu vực xã Thống Nhất.
Ba cồn đất (đảo nhỏ) giữa lòng hồ khi mực nước xuống thấp qua khu vực xã Thống Nhất.
Nhìn từ trên cao, khu vực thảo nguyên hồ Trị An như chiếc lá với "gân lá" được tạo bởi các con suối, mạch nước.
Nhìn từ trên cao, khu vực thảo nguyên hồ Trị An như chiếc lá với "gân lá" được tạo bởi các con suối, mạch nước.
Người dân thường tập trung ở các cồn đất nhỏ giữa hồ để bắt óc, cá bống cát.
Người dân thường tập trung ở các cồn đất nhỏ giữa hồ để bắt óc, cá bống cát.
Một con suối dưới đáy hồ Trị An lộ diện khi nước hồ rút sâu.
Một con suối dưới đáy hồ Trị An lộ diện khi nước hồ rút sâu.
Màu của tảo xanh, đất đỏ của đất và phù sa của nước lũ từ thượng nguồn đổ về tạo nên bức tranh đa màu giữa lòng hồ Trị An.
Màu của tảo xanh, đất đỏ của đất và phù sa của nước lũ từ thượng nguồn đổ về tạo nên bức tranh đa màu giữa lòng hồ Trị An.
Nhiều thuyền mưu sinh ở lòng hồ di chuyển trên làn nước tảo xanh tạo nên những đường chéo bắt mắt.
Nhiều thuyền mưu sinh ở lòng hồ di chuyển trên làn nước tảo xanh tạo nên những đường chéo bắt mắt.
Người dân kéo lưới bắt cá bống sao trên hồ Trị An.
Người dân kéo lưới bắt cá bống sao trên hồ Trị An.
Đàn trâu đi qua thảo nguyên xanh rì giữa lòng hồ Trị An. Theo một số tay săn ảnh, để có những bức hình đẹp họ phải đi xe máy ra giữa lòng hồ khoảng 5 đến 10 km.
"Tôi thường chọn những khung giờ có nắng đẹp để sáng tác", nhiếp ảnh gia Đỗ Duy Thể cho biết.
Đàn trâu đi qua thảo nguyên xanh rì giữa lòng hồ Trị An. Theo một số tay săn ảnh, để có những bức hình đẹp họ phải đi xe máy ra giữa lòng hồ khoảng 5 đến 10 km.
"Tôi thường chọn những khung giờ có nắng đẹp để sáng tác", nhiếp ảnh gia Đỗ Duy Thể cho biết.
Người dân chắn lưới tạo thành hình trái tim giữa lòng hồ Trị An.
Để chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp, du khách có thể đến khu vực Bến Nôm xã Thống Nhất hoặc Thanh Sơn.
Người dân chắn lưới tạo thành hình trái tim giữa lòng hồ Trị An.
Để chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp, du khách có thể đến khu vực Bến Nôm xã Thống Nhất hoặc Thanh Sơn.
Dự kiến từ nay đến tháng 9, nước hồ Trị An lên nhanh, nhấn chìm các khu vực bán ngập do các địa phương thượng nguồn sông Đồng Nai đang vào mùa mưa.
Hồ thủy điện Trị An rộng 32.000 ha nằm trên 4 huyện cũ tỉnh Đồng Nai là Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu, với dung tích chứa khoảng 2,7 tỷ m3 nước. Công trình ngoài phục vụ sản xuất điện còn giúp điều tiết nước về hạ nguồn phục vụ sản xuất, nhà máy sản xuất nước sạch cho 12 triệu người dân Đồng Nai và TP HCM.
Dự kiến từ nay đến tháng 9, nước hồ Trị An lên nhanh, nhấn chìm các khu vực bán ngập do các địa phương thượng nguồn sông Đồng Nai đang vào mùa mưa.
Hồ thủy điện Trị An rộng 32.000 ha nằm trên 4 huyện cũ tỉnh Đồng Nai là Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu, với dung tích chứa khoảng 2,7 tỷ m3 nước. Công trình ngoài phục vụ sản xuất điện còn giúp điều tiết nước về hạ nguồn phục vụ sản xuất, nhà máy sản xuất nước sạch cho 12 triệu người dân Đồng Nai và TP HCM.
Phước Tuấn
Ảnh: Đào Duy Thể