Đồng Nai có đồi núi, sông hồ và rừng nguyên sinh, là điểm đến cho khách yêu thích du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên.

Du khách có nhiều lựa chọn lưu trú tại Đồng Nai. Các khách sạn ở TP Biên hòa như The Mira Central Park, Aurora Hotel Plaza, Masion Park Hotel là những cơ sở được đánh giá cao. Giá phòng dao động từ 1.500.000 đồng một đêm. Một số nhà nghỉ hoặc các khách sạn 1-2 sao ở TP Long Khánh có giá giá từ 150.000 đến 500.000 đồng một đêm.

Từ TP HCM, vé xe khách đến Đồng Nai của các nhà xe như Mỹ Loan, Điền Linh, Trường Thịnh, Phương Anh có giá 140.000 đồng một người. Vé xe buýt giá 20.000 đồng. Nếu muốn chủ động thời gian và tự do dừng nghỉ, du khách đi ôtô cá nhân hoặc xe máy từ TP HCM theo đường Võ Nguyên Giáp. Thời gian di chuyển từ 45 đến 60 phút, tùy tình hình giao thông.

Thời tiết ở Đồng Nai trung bình khoảng 28 độ C, thích hợp để đi du lịch nhiều thời điểm trong năm. Trong đó, đẹp nhất là từ khoảng tháng 1 vì qua mùa mưa, trời trong xanh. Tháng 4 là thời gian thích hợp cho các chuyến dã ngoại, cắm trại. Từ tháng 5 đến tháng 8 là mùa thu hoạch trái cây nên du khách có cơ hội thưởng thức, hái quả và mua về làm quà.

Hồ Trị An rộng 32.000 ha nằm giữa các huyện Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu. Vào mùa khô, lòng hồ cạn nước, cỏ lên xanh tạo thành thảo nguyên rộng lớn, là điểm thư giãn của nhiều du khách tới Đồng Nai.

Hồ Trị An

Trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Cát Tiên là ngắm thú đêm. Du khách sẽ được HDV đưa đến những bãi cỏ, các khu sinh cảnh của các loài thú để nhìn ngắm các loài nai, nhím, thỏ, chồn tìm kiếm thức ăn trong bóng tối. Tùy theo mùa và thời tiết, cộng thêm một chút may mắn, du khách có thể gặp bò tót.

Du khách có thể cắm trại qua đêm với nhiều dịch vụ bên hồ Trị An, giá từ 800.000 đến 1,8 triệu đồng một người bao gồm ăn tối, nướng BBQ và cắm trại. Khách có thể chọn đi cano ra đảo Ó Đồng Trường giữa lòng hồ với giá 150.000 đồng một người. Ở đây có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí như thuê xe đạp, xe điện vòng quanh đảo.

Hồ Trị An cũng là địa điểm lý tưởng để chèo SUP ngắm hoàng hôn hay bình minh. Khách lưu ý dùng áo phao và có người hướng dẫn khi trải nghiệm để đảm bảo an toàn.

Vườn trái cây Long Khánh