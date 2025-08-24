'Hổ mang chúa' Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

-
8h37
Su30MK2 bay qua Cột cờ Hà Nội
Hai chiếc Su30MK2 do các phi công Trung đoàn 927 điều khiển bay vào Ba Đình sau Yak-130 và L-39NG. Tham gia đại lễ A80, tiêm kích đã có nhiều ngày luyện tập theo đội hình 2 chiếc và "mũi tên" 5 chiếc dưới sân bay Kép (Bắc Ninh).
8h24
4 chiếc L-39NG bay qua Hồ Tây
Biên đội L-39NG do các phi công Trung đoàn 910 điều khiển bay qua khu vực Hồ Tây vào Quảng trường Ba Đình. Nhiều người dân chọn điểm cao để có thể quan sát được máy bay. Lần đầu góp mặt trong đại lễ, 6 máy bay (4 chính thức, 2 dự bị) cùng 12 phi công và đội kỹ thuật từ Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) ra sân bay Kép giữa tháng 7 để luyện tập.
8h25
Máy bay L-39NG tiến vào quảng trường Ba Đình
Tiếp nối đội hình Yak-130, một biên đội gồm bốn máy bay huấn luyện L-39NG đã bay qua Quảng trường Ba Đình. Đây là lần đầu tiên các máy bay L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ.
Các máy bay này duy trì đội hình bậc thang với cự ly và giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao từ 250 đến 300 m.
8h22
Biên đội Yak bay qua cột cờ Hà Nội
8h20
Trực thăng về Hòa Lạc sau khi hoàn thành bài bay
8h10
CASA xuất hiện
Ngay khi trực thăng hoàn thành biểu diễn, ba chiếc CASA vận tải xuất hiện.
CASA C-295 có chiều dài hơn 24 m, sải cánh gần 26 m, cao hơn 8,6 m với khả năng chở tối đa lên đến 71 người và hơn 23 tấn hàng.
8h00
Trực thăng bay qua đường Thanh Niên vào Ba Đình
7h50
Trực thăng bay qua Ba Đình
Biên đội trực thăng bay trên quảng trường Ba Đình trong sự hò reo của người dân.
7h45
Người dân háo hức xem máy bay tập luyện
Biên đội trực thăng bay thấp qua tượng đài Lenin, thu hút sự chú ý của người dân. Nhiều người háo hức ngước nhìn và vẫy tay chào.
7h40
Trực thăng bay qua Hồ Tây