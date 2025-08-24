Chủ nhật, 24/8/2025
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

Một biên đội tiêm kích Su-30MK2 bay vào Quảng trường Ba Đình ngay sau các máy bay Yak-130 và L-39NG.

Sáng 24/8, "hổ mang chúa" SU-30MK2 cùng trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA... sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo phương án bay phục vụ nhiệm vụ A80, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2.

Ba sân bay được bố trí làm điểm cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

  • 8h37

    Su30MK2 bay qua Cột cờ Hà Nội

    Hai chiếc Su30MK2 do các phi công Trung đoàn 927 điều khiển bay vào Ba Đình sau Yak-130 và L-39NG. Tham gia đại lễ A80, tiêm kích đã có nhiều ngày luyện tập theo đội hình 2 chiếc và "mũi tên" 5 chiếc dưới sân bay Kép (Bắc Ninh).

    a861e4308ca904f75db8-175599979-3603-3024

    Hai chiếc Su30MK2 bay qua Tòa nhà Quốc hội trên đường Độc Lập. Ảnh: Đình Tùng

    2194549142468733334-1755999693-9343-5956

    Tiêm kích hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đình Tùng

    Su30 qua Cột Cờ
     
     

    2 tiêm kích bay qua Cột cờ Hà Nội. Video: Vũ Anh

  • 8h24

    4 chiếc L-39NG bay qua Hồ Tây

    Biên đội L-39NG do các phi công Trung đoàn 910 điều khiển bay qua khu vực Hồ Tây vào Quảng trường Ba Đình. Nhiều người dân chọn điểm cao để có thể quan sát được máy bay. Lần đầu góp mặt trong đại lễ, 6 máy bay (4 chính thức, 2 dự bị) cùng 12 phi công và đội kỹ thuật từ Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) ra sân bay Kép giữa tháng 7 để luyện tập.

    L-39 bay qua Hồ Tây
     
     

    4 chiếc L-39NG bay qua khu vực hồ Tây. Video: Anh Phú

  • 8h25

    Máy bay L-39NG tiến vào quảng trường Ba Đình

    Tiếp nối đội hình Yak-130, một biên đội gồm bốn máy bay huấn luyện L-39NG đã bay qua Quảng trường Ba Đình. Đây là lần đầu tiên các máy bay L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ.

    Các máy bay này duy trì đội hình bậc thang với cự ly và giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao từ 250 đến 300 m.

    máy bay
     
     

    Máy bay L-39N bay qua cột cờ Hà Nội. Video: Vũ Anh.

  • 8h22

    Biên đội Yak bay qua cột cờ Hà Nội 

    Máy bay luyện tập trên Quảng trường Ba Đình
     
     

    Vide: Vũ Anh - Giang Huy - Đỗ Nam

  • 8h20

    Trực thăng về Hòa Lạc sau khi hoàn thành bài bay

    z6938546610964-25f60a2af62f17e-4414-8627

    Ảnh: Ngọc Thành

  • 8h10

    CASA xuất hiện

    Ngay khi trực thăng hoàn thành biểu diễn, ba chiếc CASA vận tải xuất hiện.

    CASA C-295 có chiều dài hơn 24 m, sải cánh gần 26 m, cao hơn 8,6 m với khả năng chở tối đa lên đến 71 người và hơn 23 tấn hàng.

    z6938520052985-ced9e1ede79aabc-1822-7599

    Máy bay CASA ngang qua Hồ Tây. Ảnh: Giang Huy

    z6938520057189-dcc7c7434a81559-9491-8980

    Ảnh: Giang Huy

    Casa
     
     

    Ba chiếc CASA bay qua hồ Tây, hướng về Ba Đình. Video: Giang Huy

    z6938539980712-518a41c3c3c9723-5825-8982

    Máy bay CASA bay qua nhà Quốc hội. Ảnh: Đinh Tùng

  • 8h00

    Trực thăng bay qua đường Thanh Niên vào Ba Đình 

    Máy bay luyện tập trên Quảng trường Ba Đình
     
     

    Video: Anh Phú

  • 7h50

    Trực thăng bay qua Ba Đình 

    Biên đội trực thăng bay trên quảng trường Ba Đình trong sự hò reo của người dân.

    0502bb3408aa80f4d9bb-175599762-5710-4819
    z6938539978258-3715159a7f010df-4989-6979
    e75ee16852f6daa883e7-175599762-1860-1440

    Ảnh: Tùng Đinh

    4285294905544810999-1755997111-2517-2489

    Ảnh: Phạm Dự

  • 7h45

    Người dân háo hức xem máy bay tập luyện

    Biên đội trực thăng bay thấp qua tượng đài Lenin, thu hút sự chú ý của người dân. Nhiều người háo hức ngước nhìn và vẫy tay chào.

    Ba Đình
     
     

    Video: Vũ Anh

  • 7h40

    Trực thăng bay qua Hồ Tây 

    Máy bay luyện tập trên Quảng trường Ba Đình
     
     

    Trực thăng bay qua Hồ Tây hướng về Ba Đình. Video: Giang Huy

