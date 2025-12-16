HLV Thái Lan: 'Trận đấu Việt Nam sẽ cho thấy ai mới là số một Đông Nam Á'

Thái LanHLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói muốn chứng minh cho Việt Nam thấy Thái Lan mới là đội U23 số một Đông Nam Á, trước chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

"Thật tốt khi gặp Việt Nam ở chung kết", ông Thawatchai nói. "Trước đây, tôi cũng nghĩ sẽ gặp Việt Nam ở chung kết và điều này thực sự đã xảy ra. Tôi vẫn tiếc vì không gặp họ ở chung kết U23 Đông Nam Á năm nay, vì chúng tôi đã dừng bước ở bán kết. Lần này hai đội cuối cùng đã gặp nhau. Đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh Thái Lan mới là số một Đông Nam Á".

HLV Thawatchai. Ảnh: Khaosod

Tại giải U23 Đông Nam Á tại Indonesia hồi tháng 7, Thái Lan thua chủ nhà trên loạt đá luân lưu tại bán kết. Còn Việt Nam vô địch lần thứ ba liên tiếp, sau khi thắng Indonesia 1-0 ở chung kết. Ông Thawatchai cho rằng giải đấu đó diễn ra trước khi mùa giải Thai League khởi tranh, nên Thái Lan không có thể lực tốt nhất. Còn ở SEA Games 33, Thái Lan đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

Tại SEA Games 33, Thái Lan vào chung kết sau khi thắng Malaysia 1-0 ở bán kết. HLV Thawatchai không bất ngờ vì đội nhì chỉ thắng tối thiểu dù được chơi hơn người từ phút 16, với thẻ đỏ của Aiman Yusuf. Bởi ông cho rằng Malaysia có sức mạnh, tốc độ và quyết tâm, còn bóng đá nam kỳ này không có đội nào yếu.

HLV 51 tuổi cho biết Thái Lan sẽ có đội hình mạnh nhất trong trận chung kết lúc 19h30 tối 18/12. Cầu thủ đáng chú ý nhất của chủ nhà là tiền vệ số 5, Seksan Ratree. Mới 22 tuổi, anh đã là cầu thủ chủ chốt trên đội tuyển quốc gia, trong khi các đồng đội còn chưa được lên tuyển.

Ông Thawatchai cũng cảm ơn Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Nualphan Lamsan vì đã thưởng nóng 1 triệu baht (khoảng 32.000 USD).

Thái Lan đã thắng Việt Nam bốn trận chung kết bóng đá nam SEA Games. Nhưng ở cuộc đối đầu gần nhất, trong trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, Việt Nam thắng 1-0. Lần này, hai đội tái ngộ trên sân Rajamangala ở Bangkok.

Hoàng An (theo Khaosod)