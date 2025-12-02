HLV Thái Lan tiếc khi Campuchia bỏ môn bóng đá SEA Games 33

Thái LanKế hoạch chuẩn bị của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul có chút xáo trộn sau khi Campuchia bỏ môn bóng đá SEA Games 33.

Campuchia ban đầu đăng ký dự 21 môn thể thao ở SEA Games 33, nhưng sau đó bỏ 9 môn, trong đó có bóng đá. Đoàn thể thao nước này lo ngại an toàn cho các thành viên sau những căng thẳng ở biên giới với Thái Lan.

Vì vậy, bảng A bóng đá nam chỉ còn Thái Lan và Timor Leste. Ban tổ chức SEA Games phải "chữa cháy" bằng việc đưa Singapore từ bảng C sang, qua đó chia đều 9 đội vào ba bảng.

"SEA Games là sự kiện thể thao của Đông Nam Á và chúng tôi muốn nhiều quốc gia tham dự, kết nối các môn thể thao", Thawatchai nói ở họp báo chiều nay 2/12. "Thật đáng tiếc khi Campuchia rút lui, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch".

HLV Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul dự họp báo trước trận gặp Timor Leste ở lượt ra quân bảng A SEA Games 33, tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 2/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Nhà cầm quân 51 tuổi khẳng định đội nhà sẵn sàng đương đầu mọi đối thủ, để hoàn thành mục tiêu giành lại HC vàng SEA Games. Thái Lan đã 16 lần đoạt HC vàng bóng đá nam, nhưng gần nhất là ở SEA Games 29 ở Malaysia năm 2017. Sau đó, Việt Nam đăng quang hai kỳ 30 và 31, còn kỳ trước gọi tên Indonesia.

Theo ông Thawatchai, Thái Lan đã tính toán phương án đến trận chung kết. "Cmapuchia rút lui, nhưng chúng tôi đã có phương án B và C cho việc xoay tua cầu thủ, để thi đấu đủ 4 trận", HLV trưởng U22 Thái Lan cho hay. "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có thể áp dụng vào SEA Games".

Trước Đại hội trên sân nhà, lực lượng của Thái Lan đã được rèn giũa qua giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, vòng loại U23 châu Á 2026, rồi đá giao hữu với Trung Quốc và Ấn Độ. Qua 4 giai đoạn, ông Thawatchai khẳng định đã có trong tay những cầu thủ được coi là xuất sắc nhất lứa tuổi U22 ở Thái Lan.

Thầy trò ông Thawatchai sẽ gặp Timor Leste ở trận ra quân bảng A trên sân Rajamangala lúc 19h ngày mai 3/12. Trong năm 2025, Thái Lan từng hạ đối thủ này 4-0 tại vòng bảng U23 Đông Nam Á. Sau đó, đội có 8 ngày nghỉ rồi mới gặp Singapore.

Bóng đá nam SEA Games 33 có 9 đội chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.

Hiếu Lương