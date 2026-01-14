HLV Polking: 'Đình Bắc là tương lai của bóng đá Việt Nam'

HLV CLB Công an Hà Nội Mano Polking không bất ngờ với những gì học trò Nguyễn Đình Bắc làm được từ SEA Games 33 đến U23 châu Á 2026.

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Đình Bắc (áo trắng) mừng bàn thắng ở phút 64 để đánh bại Arab Saudi 1-0 tại lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 12/1, Đình Bắc vào sân đầu hiệp hai thay Lê Viktor. Đến phút 64, từ đường chuyền của Nguyễn Ngọc Mỹ, Bắc đẩy bóng vào vòng cấm vặn sườn hậu vệ đối phương, dốc thêm một nhịp trước khi úp mu chân trái uy lực vào góc gần, hạ thủ môn cao gần 2 mét Hamed Al Shanqiti. Pha làm duy nhất này giúp Việt Nam lần đầu hạ Arab Saudi ở mọi cấp độ, đồng thời vào tứ kết với tư cách đứng đầu bảng A U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối.

Đây cũng là bàn thứ hai của tiền đạo sinh năm 2004 tại VCK U23 châu Á 2026, sau khi đá phạt đền mở tỷ số trận ra quân thắng Jordan 2-0. Đình Bắc cũng ẵm danh hiệu cầu thủ hay nhất ở hai trận ghi bàn. Bên cạnh đó, anh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt hàng công Việt Nam qua bốn sự kiện là U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, vòng loại và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đình Bắc ghi bàn vào lưới Arab Saudi Bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc vào lưới Arab Saudi.

Sau 14 trận toàn thắng, Việt Nam ghi 26 bàn. Riêng Đình Bắc ghi 7 và kiến tạo 4 bàn, để trở thành cầu thủ hay nhất trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á, giành HC vàng SEA Games.

Nhiều người hâm mộ bất ngờ với phong độ ấn tượng của Đình Bắc, nhưng HLV CLB Công an Hà Nội (CAHN) Mano Polking thì khác. "6 tháng trước, tôi đã nói Đình Bắc sẽ là tương lai và ngôi sao lớn tiếp theo của bóng đá Việt Nam", nhà cầm quân người Brazil nói với VnExpress. "Tôi rất hạnh phúc khi được chứng kiến hành trình phát triển của Bắc cho đến lúc này".

Khi được hỏi bí quyết để giúp Đình Bắc phát triển, HLV Polking thừa nhận không làm gì đặc biệt. Ông vốn thích làm việc và luôn cố gắng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

"Khi đến CAHN, Đình Bắc gần như đã hoàn thiện. Một chàng trai tuyệt vời, chăm chỉ tập luyện, có thể chất tốt, nhanh và mạnh", HLV sinh năm 1976 cho hay. "Tôi tin rằng HLV Kim Sang-sik đã giúp cậu ấy rất nhiều, đặc biệt trong việc tìm vị trí phù hợp và tạo sự tự tin".

Dù vậy, HLV Polking cho rằng Đình Bắc đã trải qua một thời gian rất khó khăn trước SEA Games 33, khi không ghi bàn qua 17 trận liên tiếp cho CAHN trên mọi mặt trận mùa 2025-2026. Nhưng rồi bước ngoặt đến khi anh ghi bàn ở phút bù, giúp đội thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 ở lượt năm bảng E AFC Champions League Two, trên sân Hàng Đẫy vào ngày 27/11/2025. Kết quả này giúp đội có vé vào vòng 1/8.

Tiền đạo Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc (giữa) mừng bàn thắng ở phút 90, trong trận thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 ở lượt năm bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 27/11/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Hôm đó, Đình Bắc chạy như bay về phía khán đài A mừng bàn, rồi ôm chặt lấy HLV Polking. "Ở giai đoạn ấy, tôi thường nói với Bắc, rằng bàn thắng và kiến tạo sẽ đến. Cậu ấy chỉ cần không ngừng nỗ lực và tin rằng bản thân có thể làm tốt hơn thế này nhiều", HLV trưởng CAHN cho biết.

Tuy nhiên, hai thầy trò cũng có lúc khúc mắc. Theo đó, ông Polking muốn Đình Bắc cùng CAHN sang Thái Lan đối đầu Buriram United ở lượt ba bảng A Cup CLB Đông Nam Á, vào ngày 3/12/2025. Điều này đồng nghĩa Bắc sẽ vắng mặt ở trận ra quân gặp Lào ở SEA Games 33.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) không thể lay chuyển HLV Polking. Phương án cuối cùng là đề nghị Bắc lên gặp trực tiếp để nêu nguyện vọng, và thực tế anh cũng rất muốn dự Đại hội ngay từ đầu. "Tôi nói với thầy Mano rằng không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, vì đây là kỳ SEA Games đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp. Cuối cùng, thầy đã đồng ý", Bắc cho biết, và sau đó lập cú đúp giúp Việt Nam thắng Lào 2-1.

Kể từ đó, nguồn cảm hứng mang tên Đình Bắc giúp đội tuyển nhiều lần vượt khó. HLV Kim Sang-sik thường khen ngợi học trò đã chăm chỉ, nỗ lực và tạo năng lượng tích cực cho toàn đội. Nhưng ông cũng khuyên Bắc không được hài lòng với vị trí hiện tại. "Cậu ấy phải phấn đấu đến mục tiêu cao hơn, nên thử thách ở giải đấu cao hơn V-League, như ở châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc".

HLV Kim Sang-sik (trái) và Nguyễn Đình Bắc tham dự họp báo sau trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Nguyễn Đình Bắc, sinh năm 2004, bắt đầu tập bóng đá tại lò SLNA, nhưng bị loại ở tuổi 15 vì thể hình không đạt chuẩn. Sau đó, anh chuyển sang Quảng Nam (đội đã giải thể) và được lên đội một từ năm 2023. Tiền đạo này là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải hạng Nhất 2023, góp công giúp Quảng Nam lên V-League. Anh từng gây ấn tượng ở đội tuyển với bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Philippines ở vòng loại hai World Cup 2026, sau đó là màn trình diễn ở trận ra quân thua Nhật Bản 2-4 tại Asian Cup 2023.

Sau giải đấu ở Qatar, Đình Bắc mắc lỗi kỷ luật sinh hoạt nên bị Quảng Nam giáng xuống đội trẻ. Tiền đạo 19 tuổi tiếp tục vướng lùm xùm khi lật kèo trong vụ chuyển nhượng đến Hà Nội FC. Đến tháng 8/2024, Đình Bắc gia nhập CAHN, và được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp.

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng môi trường ở CAHN với nhiều ngôi sao và đề cao tấn công đẹp mắt là yếu tố quan trọng giúp Đình Bắc phát triển. Nhưng thay đổi quan trọng nhất vẫn ở chính cầu thủ. "Khi cái tôi được hạ xuống, không bị xao nhãng bởi chuyện ngoài chuyên môn và được định hướng rõ ràng, tiềm năng của Đình Bắc đã được phát huy đúng với kỳ vọng", ông Tú cho hay.

Sự thăng hoa ở đội tuyển U23 trong năm 2025 đã giúp Đình Bắc lần đầu giành danh hiệu Quả Bóng Bạc Việt Nam. Anh cũng tiếp tục nổi bật trên đất Arab Saudi, và hứa hẹn cùng đội tuyển tạo nên kỳ tích mới ở vòng chung kết U23 châu Á.

