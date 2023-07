HLV Philippines: 'Ít ai nghĩ chúng tôi có thể thắng ở World Cup'

New ZealandHLV Alen Stajcic xem chiến thắng trước New Zealand là khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử thể thao Philippines và là trận đấu tuyệt nhất trong sự nghiệp cầm quân.

"Ít người tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở trận đấu thứ hai tại World Cup", HLV Alen Stajcic nói sau trận đấu trên sân Sky. "Mọi người xung quanh tôi đều khóc. Một khung cảnh thật sự xúc động".

Trên sân Wellington chiều nay, Philippines gây sốc khi hạ đồng chủ nhà New Zealand 1-0 bằng bàn duy nhất của Sarina Bolden trong hiệp một. May mắn và sự xuất sắc của thủ môn Olivia Davies McDaniel giúp đại diện Đông Nam Á bảo toàn tỷ số tới hết trận.

HLV Alen Stajcic mừng sau trận Philippines hạ New Zealand 1-0 ở lượt trận hai bảng A World Cup nữ 2023. Ảnh EPA

Đây là lần đầu Philippines thắng trận ở World Cup, và họ mới là đại diện Đông Nam Á thứ hai làm được điều này, sau khi Thái Lan hạ Bờ Biển Ngà 3-2 năm 2015. Philippines cũng là đội đầu tiên trong số tám đội lần đầu dự World Cup nữ 2023 được tận hưởng chiến thắng.

Stajcic vì thế ví chiến thắng của Philippines với thành công của võ sĩ huyền thoại và là biểu tượng đất nước - Manny Pacquiao. "Đây là khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử thể thao Philippines", nhà cầm quân 49 tuổi nói. "Về cá nhân, Pacquiao là số một, nhưng với môn đồng đội, chiến thắng của chúng tôi hôm nay chắc chắn là thành tích tốt nhất".

Trước khi làm việc ở Philippines, HLV Alen Stajcic từng dẫn dắt tuyển nữ Australia đứng thứ năm trên bảng thứ bậc FIFA. Bên cạnh đó, ông giúp Australia lần đầu thắng knock-out tại World Cup - đánh bại Brazil 1-0 ở vòng 1/8 giải năm 2015 trước khi thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết. Stajcic khẳng định chiến thắng trước New Zealand là khoảnh khắc tuyệt vời nhất sự nghiệp.

Các cầu thủ Philippines ôm nhau khóc mừng sau trận thắng lịch sử ở World Cup nữ. Ảnh: AP

HLV tuyển Philippines cho biết: "Làm thế nào bạn có thể đánh bại nước chủ nhà ở một kỳ World Cup? Không nghi ngờ gì nữa, đó là điều tuyệt nhất. Philippines xếp thứ 60 hay 70 cách đây vài tháng, phải vật lộn để đánh bại Nepal hay Hong Kong. Những gì các cầu thủ làm được thật sự đáng kinh ngạc".

Alen Stajcic cho rằng đội bóng của ông tự tạo ra may mắn, và cũng gặp nhiều may mắn. Ông thừa nhận New Zealand xứng đáng có thành quả khi kiểm soát cả trận, tung 16 cú dứt điểm - nhiều hơn bốn lần so với Philippines. "Nhưng bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn", ông nói thêm.

Ở lượt trận cuối bảng A, Philippines sẽ chạm trán Na Uy, trong khi New Zealand đối đầu Thụy Sĩ.

Hiếu Lương