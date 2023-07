HLV New Zealand: 'Việt Nam là đối thủ khác biệt'

New ZealandHLV Jitka Klimkova coi Việt Nam là thuốc thử quan trọng trước khi gặp Philippines – một đại diện Đông Nam Á khác tại vòng bảng World Cup nữ 2023.

HLV Jitka Klimkova dẫn dắt đội tuyển nữ New Zealand từ năm 2021. Ảnh: AFP

"Việt Nam khác biệt với bất kỳ đối thủ nào mà chúng tôi từng đối đầu trong quá trình chuẩn bị cho World Cup", Klimkova nói trên trang chủ LĐBĐ New Zealand (NZF) hôm nay.

Nhà cầm quân người CH Czech hy vọng được chứng kiến khả năng phòng ngự của Việt Nam với đội hình lùi sâu và kèm người chặt chẽ. Bà đồng thời khẳng định New Zealand đã chuẩn bị đối sách và kỳ vọng các cầu thủ thể hiện được sự thấu hiểu cũng như kết nối tốt với nhau. "Chúng tôi muốn kiểm soát bóng nhiều nhất có thể, phối hợp và tạo ra cơ hội ghi bàn", Klimkova cho hay.

Trong khi đó, tiền vệ Ria Percival – đồng đội trưởng New Zealand cùng Ali Riley – không giấu diếm mục tiêu chiến thắng sau khi trải qua chuỗi 10 trận toàn hoà và thua. Từ đầu năm 2023, New Zealand thua Mỹ, Bồ Đào Nha, Argentina, Nigeria và chỉ hoà 1-1 Iceland. Việt Nam là đối thủ châu Á đầu tiên và cũng là cuối cùng họ gặp trước khi bước vào World Cup gặp Na Uy ngày 20/7.

Percival chia sẻ: "Chúng tôi tập trung vào mục tiêu chiến thắng. Đội cần một màn trình diễn tốt để thêm tự tin hướng tới trận ra quân World Cup sau đây 11 ngày".

Đội tuyển nữ New Zealand tập luyện chiều ngày 8/7. Ảnh: Football Ferns

LĐBĐ New Zealand đánh giá cao Việt Nam, cho rằng đội nhà không nên chỉ nhìn vào chuyện đối thủ mới lần đầu tiên dự World Cup. "Việt Nam vừa lần thứ tư liên tiếp giành HC vàng SEA Games", NZF đánh giá. "Họ chỉ thua đội tuyển số hai thế giới Đức 1-2 sau màn phòng ngự quyết liệt với điểm nhấn là khả năng kèm người".

NZF đánh giá hai cầu thủ Việt Nam đáng xem nhất là Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Nhưng đội trưởng Huỳnh Như nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Cầu thủ New Zealand được gợi ý để mắt tới Thanh Nhã vốn nổi tiếng với tốc độ và khả năng ghi bàn.

Việt Nam sẽ chạm trán New Zealand lúc 17h30 địa phương, tức 12h30 Hà Nội vào ngày mai 10/7 tại sân McLean Park. Hai đội chưa từng chạm trán trong quá khứ. Với New Zealand, đây là lần đầu tiên đội tuyển này thi đấu tại thành phố Napier. Vì vậy, Hội đồng thành phố cũng rất quan tâm, kỳ vọng có khoảng 5.000 khán giả đến sân xem trực tiếp so với sức chứa 19.700 chỗ ngồi.

Hiếu Lương