HLV Mancini được đề xuất 'Công dân danh dự Scotland'

Báo The National phát động chiến dịch trao danh hiệu "Công dân danh dự Scotland" cho HLV Roberto Mancini vì đã giúp Italy thắng Anh ở chung kết Euro.

Báo Scotland The National số ra 10/7 đăng tấm hình đã chỉnh sửa của HLV người Italy - Roberto Mancini - trong vai một chiến binh La Mã, kèm tiêu đề: "Cứu chúng tôi, Roberto. Ông là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm việc họ phô trương thêm 55 năm về nó nữa".

Trang nhất tờ The National hôm 10/7. Ảnh: Independent

The National tự xưng là tờ báo ủng hộ Scotland độc lập, và họ đang ám chỉ việc đội láng giềng Anh tự hào suốt 55 năm qua vì chức vô địch World Cup 1966. Anh trắng tay kể từ đó, nhưng họ đã có cơ hội đoạt thêm danh hiệu nếu thắng Italy hôm 11/7. Scotland và Anh cùng nằm trong Vương quốc Anh, nhưng hai đội bóng này luôn coi nhau là kình địch.

Hôm 12/7, Mancini và học trò bay về Italy, kèm theo chiếc cup Euro vì đã hạ Anh ở loạt đá luân lưu một ngày trước đó. Chiếc cup nằm ngay cạnh Mancini, ở hàng ghế đầu trên máy bay. Đặt ngay bên dưới chiếc cup này chính là số báo The National hôm 10/7.

Phát hiện ra điều thú vị này, The National lại đưa Mancini lên trang nhất số báo 13/7, kèm tiêu đề: "Hãy trao cho 'Roberto The Bruce' Mancini công dân danh dự Scotland. Đề nghị trao danh hiệu này cho độc giả của The National - Mancini - vì những đóng góp cho Scotland giúp CĐV ăn mừng chiến thắng ở Euro 2021".

Trang nhất tờ The National hôm 13/7. Ảnh: Reddit

Scotland ở bảng D Euro 2021 cùng Anh, Croatia và Czech. Họ đứng bét bảng và chỉ kiếm một điểm, từ trận hoà Anh 0-0 hôm 18/6. Họ chưa từng vượt qua vòng bảng Euro hay World Cup.

