HLV Malaysia: 'Hòa là đủ, nhưng thắng Việt Nam vẫn tốt hơn'

Thái LanHLV Nafuzi Zain khẳng định Malaysia sẽ chơi tấn công với mục tiêu chiến thắng, thay vì toan tính an toàn khi gặp Việt Nam ở lượt cuối bảng B SEA Games 33.

*Việt Nam - Malaysia: 16h thứ Năm 11/12, trên VnExpress.

Malaysia đang đứng đầu bảng B, khi cùng có ba điểm như Việt Nam nhưng tốt hơn về chỉ số phụ (+3 so với +1). Họ vì thế chỉ cần hòa trên sân Rajamangala chiều nay để giữ vững đầu bảng, giành vé vào thẳng bán kết. Còn nếu thất bại, họ có nguy cơ cao bị loại.

Trong bối cảnh đó, thông thường các đội bóng sẽ chọn lối chơi cẩn trọng, thiên về thủ hòa. Tuy nhiên, HLV Nafuzi khẳng định đội bóng của ông sẽ không ra sân với tư tưởng đó. "Mục tiêu của chúng tôi là lấy trọn ba điểm. Điều đó sẽ tốt hơn một kết quả hòa, dù là đủ để đi tiếp. Hiện, chúng tôi đang chuẩn bị rất tốt cho mục tiêu của mình", Nafuzi nói với truyền thông Malaysia ngày 11/12.

HLV Zain ở họp báo sau trận Malaysia thắng Lào 4-1 tại SEA Games 33 tối 6/12 tại sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Nafuzi cho biết ông đã phân tích kỹ lối chơi, con người của Việt Nam. Ông nhận thấy đội bóng của đồng nghiệp Kim Sang-sik khá ổn định, còn nhiều nhân sự từ đội hình vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Điều đó đòi hỏi Malaysia phải tập trung tối đa. "Việt Nam đã thể hiện năng lực mạnh mẽ từ giải U23 Đông Nam Á. Chúng tôi hiểu điểm mạnh của họ, nhưng quan trọng hơn là phải triển khai đúng kế hoạch đã đề ra", HLV 47 tuổi nói.

Sau trận thắng Lào 4-1, Malaysia mất hai trụ cột. Tiền đạo Muhammad Haqimi Azim Rosli trở về quê lo hậu sự cho bố dượng vừa qua đời, trong khi tiền vệ Ahmad Haziq Kutty Abba bị chấn thương háng và gần như chắc chắn nghỉ đến hết giải. Đổi lại, họ nhận tin tích cực khi thuyết phục CLB chủ quản Selangor nhả tiền đạo Alif Izwan sớm hơn.

"Có cầu thủ đến, có cầu thủ vắng mặt, nhưng cấu trúc đội không thay đổi nhiều. Chúng tôi chấp nhận tình hình và tập trung hoàn toàn cho trận gặp Việt Nam", Nafuzi nhấn mạnh, đồng thời xác nhận tiền đạo Fergus Tierney không nằm trong kế hoạch triệu tập bổ sung vào phút cuối do CLB Sabah không đồng ý nhả người trước trận chung kết Cup FA Malaysia gặp Johor Darul Ta'zim cuối tuần này.

Danish ăn mừng bàn gỡ hòa cho Malaysia trong trận thắng Lào. Ảnh: Đức Đồng

Không chỉ ban huấn luyện, các cầu thủ Malaysia cũng thể hiện quyết tâm lớn trong trận đấu được xem là "chung kết" của bảng B. Tiền vệ Haykal Danish cho biết toàn đội đã tận dụng tối đa quãng nghỉ vài ngày vừa qua để cải thiện khả năng phòng ngự và thể lực.

"Chúng tôi có vài ngày chuẩn bị", anh cho biết. "Nhiều điều cần được cải thiện, đặc biệt là ở khâu phòng ngự và thể chất, phải mạnh mẽ hơn so với trận trước. Tôi hy vọng tất cả cầu thủ duy trì sự tập trung và tinh thần tập luyện. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng, dù hòa cũng có thể đủ để đi tiếp".

Haykal đánh giá là Việt Nam là ứng viên vô địch, với lối chơi tốc độ và nền tảng thể lực vượt trội, nhưng tin Malaysia có cách đối phó phù hợp. "Chúng tôi phải luân chuyển bóng nhanh, di chuyển linh hoạt từ biên này sang biên kia. Không thể đấu thể lực với họ, nên chúng tôi phải dùng bóng ngắn và các pha phối hợp tốc độ", anh nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Sinar Harian)