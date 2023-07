HLV Mai Đức Chung: 'Việt Nam không đến World Cup để du lịch'

New ZealandHLV Mai Đức Chung khẳng định Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý khi chạm trán ĐKVĐ Mỹ ở trận ra quân World Cup nữ 2023.

HLV Mai Đức Chung trong buổi tập của tuyển Việt Nam trước trận mở màn World Cup 2023. Ảnh: Nguyễn Ngũ

"Đội tuyển Mỹ vượt trội về đẳng cấp so với Việt Nam. Nhưng chúng tôi không đến đây để du lịch. Có thể nói, tuyển Mỹ như ngọn núi cao sừng sững, chắn phía trước. Nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước. Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là hạn chế bàn thua, tránh chấn thương. Nếu ghi được bàn, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nữa", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong buổi họp báo sáng 21/7.

Trong lần đầu dự World Cup nữ, Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của ĐKVĐ Mỹ, á quân năm 2019 Hà Lan và Bồ Đào Nha. Giới chuyên môn đánh giá thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối mặt thử thách chưa từng có, khác hẳn với những giải đấu họ từng tham dự trước đây.

Để chuẩn bị cho giải, tuyển Việt Nam đã có mặt tại New Zealand từ 5/7. Đội đá giao hữu hai trận, lần lượt thua New Zealand 0-2 và Tây Ban Nha 0-9.

"Tôi cũng như người hâm mộ Việt Nam chờ đợi trận cầu lịch sử này. Chúng tôi không dám mơ được đá với Mỹ hay Hà Lan. Nhưng cuối cùng, điều đó trở thành sự thật. Sự trông chờ ở đây không phải về mặt tỷ số mà là lối chơi, tinh thần của đội trước đối thủ mạnh như Mỹ", HLV Mai Đức Chung nói.

Lúc này, HLV Mai Đức Chung và học trò vẫn đang trong quá trình làm quen thời tiết và điều kiện sân bãi tại New Zealand. Tuyển Việt Nam nhiều khả năng không có tiền vệ Dương Thị Vân ở trận ra quân do cầu thủ gốc Hà Nam dính chấn thương sau va chạm với đồng đội Phạm Hải Yến trên sân tập.

"Chúng tôi cảm thấy vinh dự. Đây là lần đầu tuyển nữ Việt Nam dự World Cup. Chúng tôi tự hào đại diện người dân cả nước. Tuyển Việt Nam đến đây với mục đích học hỏi kinh nghiệm là chính. Do đội còn non trẻ, cần học hỏi mọi đối thủ khác. Chúng tôi đến từ khu vực bóng đá còn chưa phát triển. Tuy vậy, Đông Nam Á tự hào khi có hai đại diện là Việt Nam và Philippines ở giải lần này", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp ĐKVĐ World Cup Mỹ vào 12h thứ Bảy ngày 22/7, tức 8h cùng ngày theo giờ Hà Nội, trên sân Eden Park tại Auckland - thành phố lớn nhất New Zealand. Ở vòng bảng World Cup 2019, Mỹ đã đánh bại đại diện Đông Nam Á Thái Lan với tỷ số kỷ lục của giải đấu là 13-0.

An ninh là vấn đề đáng quan tâm trước trận Việt Nam - Mỹ. FIFA và chủ nhà New Zealand cử một cảnh sát theo sát hoạt động của đội tuyển, kết hợp cùng nhân viên an ninh khác túc trực 24/7 ở các địa điểm như khách sạn, sân tập. Công tác này càng được thắt chặt sau vụ xả súng khiến ba người thiệt mạng vào sáng nay tại thành phố Auckland.

Sau khi gặp Mỹ, Việt Nam sẽ đối đầu đội á quân World Cup 2019 Hà Lan vào ngày 27/7 và Bồ Đào Nha ngày 1/8.

*Tiếp tục cập nhật