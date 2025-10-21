HLV Mai Đức Chung: 'Nữ Việt Nam không ngại Philippines'

Hà NộiThua cả hai lần gần nhất đối đầu Philippines, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn tự tin khi gặp lại đối thủ ở SEA Games 33.

Chiều 21/10, tuyển nữ Việt Nam tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tại đại hội trên đất Thái Lan cuối năm nay, Việt Nam chung bảng với Malaysia, Philippines và Myanmar. Trong đó, hai đối thủ lớn nhất là Philippines và Myanmar từng chung bảng ở kỳ trước (Việt Nam thắng Myanmar 3-1, thua Philippines 1-2). Trước đó, ở AFF Cup nữ 2022, Việt Nam thua Philippines 0-4.

Bất chấp đối thủ tăng cường sức mạnh nhờ cầu thủ nhập tịch, HLV Mai Đức Chung vẫn tự tin. "Có lẽ, chúng ta không nên quá lo lắng những thử thách sắp tới. Philippines cũng như Đức hay Pháp, không cần phải lo lắng", ông Chung nói. "Việt Nam từng giao hữu với Pháp, Đức, Tây Ban Nha rồi đá World Cup với Mỹ, Hà Lan. Vừa rồi, đội tuyển gặp trẻ Australia ở AFF Cup. Qua những trận đấu đó, chúng tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Không phải mình ngại người ta mà đối thủ cũng ngại mình".

HLV Mai Đức Chung và tuyển nữ hội quân chiều 21/10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: Anh Thư

Đợt tập trung lần này có 26 cầu thủ, nhưng các cầu thủ CLB TP HCM chưa góp mặt vì đang chuẩn bị AFC Champions League. Hai trụ cột Thái Thị Thảo và Dương Thị Vân đang điều trị chấn thương, trong khi cựu binh Tuyết Dung đã lớn tuổi và chuyển sang công tác huấn luyện tại địa phương. Bù lại, đội tuyển có một số gương mặt trẻ như Ngọc Minh Chuyên, Trần Nhật Lan, Lưu Hoàng Vân, Tạ Thị Hồng Minh, Ngân Thị Thanh Hiếu...

Đợt này, HLV thủ môn Lee Won Jae của đội tuyển nam được cử đi hỗ trợ. Ông Lee tạm thay HLV thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng bận làm việc ở nữ TP HCM. Đến khi các đội tuyển quốc gia nam tập trung, ông Lee sẽ trở lại với HLV Kim Sang Sik. Trợ lý cho HLV Mai Đức Chung còn có cựu HLV tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc.

Đội tuyển sẽ tập luyện tại Trung tâm VFF đến ngày 20/11, sau đó sang Nhật Bản tập huấn, thi đấu 3 trận trong 10 ngày với các CLB mạnh của Nhật Bản rồi trở về TP HCM tập luyện trước khi sang Thái Lan.

"Có thể cầu thủ nữ Việt Nam không có tầm vóc như đối thủ, nhưng dẻo dai, khéo léo, chúng ta phải phát huy điểm mạnh này. Đội tuyển nữ Việt Nam phải tập thể lực, áp sát quyết liệt, không cho đối thủ chơi bóng", ông Chung nói thêm về sức mạnh của Việt Nam.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12. Môn bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 4/12 và chung kết diễn ra ngày 17/12. Địa điểm thi đấu là sân IPE (11.000 chỗ ngồi) và Chonburi (8.680) đều thuộc tỉnh Chonburi.

Việt Nam đang dẫn đầu với 8 HC vàng bóng đá nữ SEA Games (2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021, 2023), và lập kỷ lục đăng quang bốn kỳ liền. Nhưng hai kỳ SEA Games gần nhất, đội thắng Thái Lan 1-0 (SEA Games 31 trên sân Cẩm Phả) và Myanmar 2-0 (sân Campuchia) chứ chưa gặp Philippines cao to ở chung kết

