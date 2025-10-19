Tuyển nữ Việt Nam vào bảng khó tại SEA Games 33

Thái LanThầy trò HLV Mai Đức Chung gặp hai đối thủ khó nhằn ở bảng B, sau lễ bốc thăm bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, trưa 19/10.

Việt Nam gặp Malaysia, cùng hai đội hàng đầu khu vực là Philippines và Myanmar.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A có Campuchia, Singapore và Indonesia.

Huỳnh Như mừng bàn mở tỷ số trong trận thắng Myanmar 2-0 ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 trên sân Olympic, Campuchia ngày 15/5/2023. Ảnh: Đức Đồng

Các đối thủ của Việt Nam thuộc top 5 Đông Nam Á theo bảng FIFA. Việt Nam đứng thứ 37, còn phía sau là Philippines (39), Thái Lan (53), Myanmar (56), Malaysia (92).

Việt Nam lần đầu tham gia môn bóng đá nữ SEA Games từ kỳ giải 1997. Tại đây, đội thắng Philippines 2-0 ở vòng bảng, rồi thua Myanmar 2-3 ở bán kết.

Sau 13 kỳ bóng đá nữ có mặt tại Đại hội, Việt Nam toàn thắng Malaysi 5 trận, ghi 24 và chỉ thủng lưới một bàn. Lần gần nhất chạm trán là ở vòng bảng năm 2023 với chiến thắng 3-0.

Với Philippines, Việt Nam thắng tám, thua một, ghi 35 và thủng lưới bốn bàn. Chiến thắng đậm nhất là 10-0 ở vòng bảng 2007, còn trận thua duy nhất ở 1-2 ở vòng bảng 2023. Bóng đá Philippines với chính sách nhập tịch cầu thủ gốc Mỹ đang trở thành thách thức lớn với bóng đá nữ Việt Nam.

Trong khi đó, Myanmar vẫn luôn là kỳ phùng địch thủ và đang có một thế hệ mới tài năng. Lịch sử đối đầu tại SEA Games ghi nhận Việt Nam thắng chín, hòa một và thua hai. Trong ba trận chung kết, Việt Nam toàn thắng 2-1 (2003), 1-0 (2005) và 2-0 (2023).

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nữ SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: SEA Games Thailand 2025

Ở kỳ gần nhất năm 2023 tại Campuchia, Việt Nam cũng chung bảng A với Myanmar, Philippines và Malaysia. Việt Nam đứng nhất bảng dù có cùng 6 điểm như Myanmar và Philippines, do hơn hiệu số bàn thắng bại (+4, so với +3 và +1). Đến bán kết, đội hạ chủ nhà Campuchia 4-0, trước khi đánh bại Myanmar 2-0 ở chung kết nhờ công Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Việt Nam dẫn đầu với 8 HC vàng bóng đá nữ SEA Games (2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021, 2023), và lập kỷ lục đăng quang bốn kỳ liền. Năm HC vàng còn lại thuộc về Thái Lan (1985, 1995, 1997, 2007, 2013).

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12. Riêng bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 4/12 và chung kết diễn ra ngày 17/12. Địa điểm thi đấu là sân IPE (11.000 chỗ ngồi) và Chonburi (8.680) đều thuộc tỉnh Chonburi.

Ngoài nội dung 11 người, môn bóng đá SEA Games 33 còn futsal cho nam và nữ.

Futsal nam chỉ có một bảng gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Malaysia.

Futsal nữ chia làm hai bảng. Bảng A có Thái Lan, Malaysia, Philippines. Bảng B gồm Việt Nam, Myanmar, Indonesia.

Hiếu Lương