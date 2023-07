HLV Mai Đức Chung: 'Chiến thắng của Philippines gây áp lực cho Việt Nam'

New ZealandTrước đại chiến Bồ Đào Nha ở lượt hai bảng E World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung thừa nhận Việt Nam chịu áp lực sau khi chứng kiến Philippines hạ New Zealand.

Hôm qua, Philippines gây sốc khi thắng đồng chủ nhà New Zealand. Đây mới là lần thứ hai một đội tuyển Đông Nam Á giành trọn ba điểm tại một kỳ đại hội, sau chiến tích của Thái Lan (hạ Bờ Biển Ngà 3-2 năm 2015), và là chiến thắng đầu tiên của nhóm tân binh giải năm nay (gồm Morocco, Philippines, Việt Nam, Zambia, Cộng hòa Ireland, Haiti, Bồ Đào Nha và Panama).

Cùng thuộc khu vực Đông Nam Á, và so kè với nhau nhiều năm gần đây, HLV Mai Đức Chung tỏ ra đồng cảm với những so sánh và đòi hỏi đặt ra cho Việt Nam trước lượt trận thứ hai với Bồ Đào Nha.

HLV Mai Đức Chung (giữa) và Huỳnh Như (trái) dự họp báo trước trận Bồ Đào Nha, trưa 26/7.

"Hôm qua Philippines rất may mắn. New Zealand tấn công nhiều, thậm chí đưa bóng vào lưới Philippines nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị với khoảng cách mong manh. Họ còn sút đập cột nữa. Trong bóng đá, đôi khi những may mắn như vậy vẫn xuất hiện", HLV Mai Đức Chung nói trong họp báo trưa nay trên sân FMG Waikato. "Chiến thắng của Philippines đem lại áp lực cho Việt Nam, cũng là may mắn cho bóng đá Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi không nghĩ họ thắng thì chúng tôi cũng phải thắng. Rất khó nói như vậy. Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch. Việt Nam thì toàn cầu thủ nội địa. Chúng tôi không thể so sánh về tầm vóc, sức mạnh với họ. Trong khi đó, đối thủ Bồ Đào Nha rất mạnh ở bóng dài, bóng bổng và tấn công biên".

Dù được kỳ vọng, HLV Chung khẳng định ông không chịu sức ép, bởi giành vé dự World Cup đã là một thành công với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hà Nội còn tiết lộ, trong cuộc họp trước giải, ông đã động viên các cầu thủ, khuyên họ giữ đầu óc thoải mái vì bản thân đến từ nền bóng đá Đông Nam Á có trình độ thấp hơn thế giới.

Ở trận ra quân hôm 22/7, Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều, so với đối thủ số một thế giới Mỹ. Cả trận, đội tuyển không dứt điểm lần nào, nhưng hứng chịu đến 27 pha kết thúc. Vì vậy, thất bại 0-3 được xem là kết quả chấp nhận được với Việt Nam. HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng trận đấu đó mang lại cho đội tuyển nhiều bài học bổ ích.

"Ở Việt Nam có câu: 'Đi một ngày đàng, học một sàng khôn'. Chúng tôi đã đối đầu Tây Ban Nha, Đức, Mỹ. Rất nhiều đội tuyển có trình độ cao. Chúng tôi học hỏi nhiều, nhờ đó thi đấu tốt hơn. Đó là điều tôi thấy rõ nét", ông nhận xét, thêm rằng các cầu thủ đã tự tin hơn, biết phải xử lý thế nào khi gặp tình huống khó, ví dụ như đối đầu đối thủ cao to, nhanh nhẹn thì phải đứng xa người, phải phá xa, chuyền nhanh chứ không chơi bóng bổng.

Ở lượt ra quân, Bồ Đào Nha cũng trắng tay, do thất bại 0-1 trước á quân Hà Lan. Nếu muốn đi tiếp, họ buộc phải giành chiến thắng hai trận còn lại. Theo HLV Mai Đức Chung, Bồ Đào Nha sẽ dâng cao tấn công, và đó là điều kiện để Việt Nam phát huy lối đá phòng ngự chặt và phản công nhanh. "Cả hai đều muốn thắng. Đã đá là phải hướng đến chiến thắng", ông nói thêm. "Tôi biết, gặp Bồ Đào Nha sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã tập luyện bài phòng ngự chặt phản công nhanh, khi cướp bóng sẽ triển khai nhanh hai - ba đường chuyền rất nhanh để có thể dứt điểm. Nếu giành được thắng lợi thì tuyệt vời. Ai cũng muốn giành chiến thắng".



Dù sang New Zealand chừng ba tuần, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển vẫn phải cẩn trọng trong sinh hoạt vì thời tiết khắc nghiệt. Ở Hamilton, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn Auckland - nơi đội tuyển đá với Mỹ.

