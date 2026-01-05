HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng A U23 châu Á 2026'

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik đưa ra những đánh giá ở họp báo trước trận ra quân gặp Jordan ở bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, vào chiều nay 5/1 (giờ Hà Nội).

* Tiếp tục cập nhật

HLV Kim Sang-sik của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo cùng các đồng nghiệp bên phía Jordan, Arab Saudi và Kyrgyzstan, từ 15h.

Việt Nam còn một ngày chuẩn bị trước khi đá trận ra quân bảng A U23 châu Á với Jordan vào ngày mai, sau đó là Kyrgyzstan (9/1) và Arab Saudi (12/1).

VCK U23 châu Á 2026 gồm 16 đội chia làm 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 4 đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không phải vòng loại Olympic 2028.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân U23 châu Á 2018. Trong khi đó, Arab Saudi vô địch kỳ giải 2022, Jordan là đứng thứ ba năm 2013. Riêng Kyrgyzstan có lần đầu dự giải.

Hiếu Lương