HLV Kim Sang-sik: ‘U23 Việt Nam kiệt sức nhưng vững vàng’

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik tự hào khi các học trò chơi hơn 100% sức lực để thắng Hàn Quốc ở loạt luân lưu trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Hàn Quốc, nhưng đã liên tục vượt khó trên sân King Abdullah ở Arab Saudi vào tối 23/1. Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc giúp Việt Nam hai lần dẫn trước trong hai hiệp chính, nhưng Kim Tae-won và Shin Min-ha lần lượt đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau đó, Việt Nam thiệt quân khi Đình Bắc phạm lỗi nguy hiểm phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng vẫn đứng vững đến hết thời gian hiệp phụ. Đến loạt luân lưu, Việt Nam thực hiện thành công cả 7 lượt đá, trong khi đó Bae Hyeon-seo đá hỏng khiến Hàn Quốc thua chung cuộc 6-7.

HLV Kim Sang-sik họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Ảnh: AFC

"Bóng đá là môn thể thao khó khăn và vất vả. Cả Hàn quốc và Việt Nam rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng vẫn quyết chiến hết mình", HLV Kim Sang-sik nói. "Các cầu thủ Việt Nam kiệt sức nhưng vẫn vững vàng, xử lý bình tĩnh và tự tin ở loạt luân lưu để giành chiến thắng".

HLV sinh năm 1976 cũng động viên các cầu thủ Hàn Quốc, nhưng dành lời khen đặc biệt cho các cầu thủ Việt Nam. Ông cho rằng mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn, nhưng các cầu thủ đã biết cách vượt qua. Trước Hàn Quốc, đội thi đấu với 10 người nhưng không để thua thêm trong thời gian còn lại. "Chiến thắng này là kinh nghiệm quý báu để giúp các cầu thủ trưởng thành hơn", HLV Kim cho hay.

Về trường hợp của Đình Bắc, HLV người Hàn Quốc cho rằng học trò đã quá hưng phấn nên dẫn đến sai sót, khi đạp gầm giày vào ống đồng Lee Chan-ouk ở phút 86. Ông Kim cho biết khi rời vào hoàn cảnh này, HLV khó có thể làm gì khác để bù đắp, nhưng bản thân ông vẫn tin chỉ 10 cầu thủ cũng giúp Việt Nam giữ vững thế trận để tìm thấy cơ hội chiến thắng.

Thủ môn Cao Văn Bình (áo xanh) thi đấu trong trận Việt Nam thắng Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

HLV Kim cũng dành lời khen cho thủ môn Cao Văn Bình khi cản phá thành công một quả 11m để giúp đội nhà chiến thắng. Thủ môn sinh năm 2005 có lần đầu bắt chính, nhưng thể hiện bản lĩnh tốt. "Cậu ấy ít được bắt chính nên chắc chắn vất vả và căng thẳng, nhưng cũng đã cố gắng hết mình. Cùng các đồng đội, họ lắng nghe hướng dẫn của các HLV để phát huy hiệu quả và đóng góp vào chiến thắng",

Sau thất bại nặng nề trước Trung Quốc, việc Việt Nam kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở vị trí thứ ba được xem là kết quả ngoài mong đợi. Đội cũng lần đầu đánh bại Hàn Quốc ở cấp độ U23 trong lịch sử, và khép lại hành trình tại Arab Saudi với nhiều thành công. Thành tích này cũng là cao nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ châu lục, sau khi là á quân U23 châu Á 2018.

HLV Kim Sang-sik cho biết các cầu thủ đã rất vất vả kể từ khi chuẩn bị cho SEA Games 33. Họ không có ngày nghỉ và đã gắn bó cùng nhau gần 3 tháng. Vì vậy, ông mong các học trò sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau này.

"Sắp đến Tết rồi, tôi muốn gửi người hâm mộ Việt Nam lời chúc mừng năm mới", ông Kim cho biết. "Còn với các cầu thủ, tôi chúc mừng và tự hào về họ, mong các cầu thủ như Nguyễn Hiểu Minh sớm hồi phục sau chấn thương".

Hiếu Lương