HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam còn nhiều khuyết điểm'

Phú ThọHLV Kim Sang-sik vui mừng về tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhưng cho rằng các cầu thủ cần cải thiện nhiều khâu để hướng tới hai mục tiêu lớn.

Bàn thắng của Nguyễn Thanh Nhàn ở phút 70 giúp Việt Nam hạ Yemen 1-0 tại lượt cuối vòng loại U23 châu Á 2026. Đội nhờ đó giành trọn 9 điểm, ghi bốn và không thủng lưới bàn nào, để đứng nhất bảng C và giành vé dự vòng chung kết.

Sau trận, HLV Kim Sang-sik chúc mừng các cầu thủ đã hoàn thành mục tiêu, nhưng cũng cho thấy ông chưa hoàn toàn hài lòng về hành trình của đội nhà. "Tôi đã nói cho cầu thủ một số điểm cần rút kinh nghiệm, khuyên họ bình tĩnh ở khu cấm địa và tập trung hơn", HLV Kim nói. "Đội còn nhiều khuyết điểm, nên khi về lại CLB, các cầu thủ cần cải thiện mọi thứ".

HLV Kim Sang-sik trả lời ở họp báo sau trận Việt Nam thắng Yemen 1-0 tại lượt cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Việt Trì, Phú Thọ, ngày 9/9/2025. Ảnh: Thủ Khúc

Theo nhà cầm quân Hàn Quốc, các cầu thủ cần tiếp tục cải thiện kỹ năng. Ông cho rằng chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và suất dự VCK U23 châu Á 2026 mới là một nửa chặng đường, và tiếp theo đội tuyển cần giành HC vàng SEA Games 33 tại Thái Lan và thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á ở Arab Saudi đầu năm 2026.

Trên sân Việt Trì ở Phú Thọ tối 9/9, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Yemen. Đại diện Tây Á có thể lực tốt để đeo bám quyết liệt các cầu thủ chủ nhà. Hàng công Việt Nam bế tắc, buộc HLV Kim thay người từ phút 40. Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Mỹ rời sân nhường chỗ cho Lê Văn Thuận, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn.

"Vòng loại có lịch thi đấu sát nhau nên không thể dùng một đội hình xuất phát", HLV Kim cho biết. "Lẽ ra tôi hay người trong hiệp hai nhưng phải đổi kế hoạch. Ở giờ nghỉ giữa hiệp, tôi thực hiện một số điều chỉnh và đã mang lại hiệu quả".

Nguyễn Thanh Nhàn (số 22) ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam hạ Yemen 1-0 tại lượt cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Việt Trì, Phú Thọ, ngày 9/9/2025. Ảnh: Thủ Khúc

Bàn thắng của Thanh Nhàn đến sau pha bật tường với Văn Thuận trước vòng cấm chếch biên phải. Tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND từng lỡ hẹn giải U23 Đông Nam Á 2025 vì chấn thương, vì vậy rất xúc động với bàn quyết định lần này.

"Bàn thắng giúp tôi giải tỏa mọi thứ", Thanh Nhàn cho hay. "Tôi hạnh phúc khó diễn tả thành lời với bàn thắng này".

Việt Nam sẽ thứ sáu liên tiếp dự vòng chung kết U23 châu Á. Ở năm lần trước, thành tích tốt nhất của đội là vị trí á quân năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Kỳ giải 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026. Việt Nam cùng Thái Lan đại diện Đông Nam Á góp mặt, trong khi Indonesia bị loại.

Hiếu Lương