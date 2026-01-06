HLV Kim Sang-sik tự hào về 'bóng chết' của Việt Nam

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik hài lòng khi Việt Nam tận dụng tốt các tình huống cố định để đánh bại Jordan 2-0 ở lượt ra quân giải U23 châu Á 2026, tối 6/1.

Bị đánh giá thấp hơn trước một nền bóng đá vừa giành vé dự World Cup 2026, nhưng Việt Nam vẫn nhập cuộc tự tin, tấn công dồn dập trong 20 phút đầu trên sân King Abdullah Sports City.

Phút 11, đội bóng của HLV Kim được hưởng phạt góc. Từ pha đưa bóng vào của Nguyễn Đình Bắc, một cầu thủ Jordan để chạm tay, dẫn đến phạt đền cho Việt Nam. Trên chấm 11m, chính tiền đạo số 7 thực hiện thành công, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 41, bài phạt góc sở trường giúp Việt Nam ghi bàn thứ hai. Khuất Văn Khang treo bóng từ biên phải ra cột xa cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đệm cận thành.

HLV Kim Sang-sik ở họp báo trước trận Việt Nam gặp Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, vào ngày 5/1/2026. Ảnh: Ted Trần

"Chúng tôi đã rèn luyện kỹ càng các tình huống cố định. Các cầu thủ đã tập trung trong lúc tập luyện để đưa nó vào thực tế và ghi bàn", HLV Kim cho biết. "Điều này vốn đã được thể hiện ở các giải trước. Chúng tôi rất tự hào khi đã ứng dụng nó để giành chiến thắng".

Dưới thời HLV Kim, các tình huống cố định dần được biến thành vũ khí lợi hại của Việt Nam. Gần nhất, ở chung kết SEA Games 33, đội bóng của ông cũng ghi được một bàn từ phạt góc để lội ngược dòng, đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một.

Một trong những thách thức lớn của Việt Nam ở giải này là thời tiết nắng nóng tại Arab Saudi, với nhiệt độ khoảng 30 độ C và lịch đá từ 14h30 (giờ Riyadh, tức 18h30 giờ Hà Nội). Điều này ảnh hưởng nhiều đến hiệp hai khi các cầu thủ xuống sức, để Jordan lấn lướt và gây ra không ít khó khăn. Tuy nhiên, theo HLV Kim, các cầu thủ Việt Nam đã đoàn kết, chiến đấu như một thể thống nhất để giữ trọn vẹn ba điểm. Ông cảm thấy biết ơn họ vì tinh thần đó.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam thắng trận ra quân U23 châu Á, sau khi hạ Kuwait 3-1 năm 2024. Đội tuyển cũng lần đầu trong lịch sử thắng Jordan, sau bốn trận toàn hòa hoặc thua, đồng thời khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục vé vào tứ kết kỳ giải này.

Việt Nam đã chiếm được đầu bảng A, và có thời gian theo dõi Kyrgyzstan đấu chủ nhà Arab Saudi lúc 23h hôm nay (giờ Hà Nội). HLV Kim cho biết nhiệm vụ trước mắt là giúp cầu thủ hồi phục thật tốt cho trận đấu tiếp theo với Kyrgyzstan ngày 9/1. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, ông muốn đội chuẩn bị từng bước, không vội vàng nghĩ đến việc đối đầu Arab Saudi.

Hiện, một số cầu thủ của Việt Nam không đạt thể trạng tốt nhất, trong đó có Nguyễn Xuân Bắc. Sau khi trận đấu kết thúc, tiền vệ này đã ngồi xuống sân, lấy tay xoa cổ chân với vẻ mặt nhăn nhó. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chưa thể trở lại sau chấn thương bắp chân. Bùi Vĩ Hào tái phát chấn thương cổ chân và đã về nước, nhường suất cho tiền đạo sinh năm 2007 Nguyễn Lê Phát - người đá trọn vẹn trước Jordan. "Việc thay đổi cầu thủ vì chấn thương là khó khăn của Việt Nam ở giải này", HLV Kim cho hay. "Tuy nhiên, các cầu thủ đã chuẩn bị tốt. Dù ở vị trí nào, chúng tôi cũng có người sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ".

Hiếu Lương