HLV Kim Sang-sik họp báo sau trận thắng Jordan

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik đưa ra những đánh giá sau trận Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở lượt ra quân bảng A U23 châu Á 2026 vào tối nay (giờ Hà Nội).

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo trước trận Việt Nam gặp Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, vào ngày 5/1/2026. Ảnh: Ted Trần

Việt Nam gây bất ngờ khi tấn công dồn dập trong 20 phút đầu trên sân King Abdullah Sports City. Phút 11, đội hưởng phạt đền sau khi trọng tài Choi Hyun-jai tham khảo VAR và xem lại video, để xác định bóng chạm tay cầu thủ Jordan trong vòng cấm. Nguyễn Đình Bắc sút căng và chìm vào góc phải mở tỷ số.

Đến phút 41, bài phạt góc sở trường giúp Việt Nam ghi bàn thứ hai. Khuất Văn Khang treo bóng từ biên phải ra cột xa cho Nguyễn Hiểu Minh đệm cận thành nhân đôi cách biệt, cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam thắng trận ra quân U23 châu Á, sau khi hạ Kuwait 3-1 năm 2024. Đội cũng lần đầu trong lịch sử thắng Jordan, đồng thời khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục vé vào tứ kết kỳ giải này.

