HLV Kim Sang-sik họp báo sau hành trình U23 châu Á 2026

Hà NộiLúc 10h40 tại trụ sở VFF ở Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik họp báo, nhìn lại hành trình cùng Việt Nam giành HC đồng U23 châu Á 2026.

Tiếp nối thành công vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành HC vàng SEA Games 33, HLV Kim dẫn dắt Việt Nam giành HC đồng U23 châu Á trên đất Arab Saudi. Dù không được đặt nhiều kỳ vọng và nằm ở bảng đấu khó, thầy trò ông Kim gây bất ngờ toàn thắng Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và Arab Saudi 1-0.

Vào tứ kết, Việt Nam tiếp tục hạ UAE 3-2 ở hiệp phụ, trước khi thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết. Đến trận tranh giải ba, dù bị đánh giá thấp hơn và phải đá thiếu người từ cuối hiệp hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn hòa Hàn Quốc 2-2 trong 120 phút, trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

HLV Kim Sang-sik mừng sau khi Việt Nam hạ UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Sau hơn một năm dẫn dắt chính thức, HLV Kim Sang-sik đã giúp U23 Việt Nam tạo mạch thắng 15 trận, để giành một danh hiệu và hai huy chương trong ba giải đấu liên tiếp. Ông cũng giúp Việt Nam lần đầu đánh bại các đối thủ khó nhằn như Jordan, Arab Saudi, UAE và Hàn Quốc ở cấp độ U23.

Hiếu Lương