HLV Kim Sang-sik: 'Đối thủ nào cũng phải dè chừng Việt Nam'

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik khẳng định Việt Nam hạ Kyrgyzstan 2-1 ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2026.

Chiến thắng tối 9/1 giúp Việt Nam đứng đầu bảng A với 6 điểm, hơn Arab Saudi ba điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu chủ nhà không thua Jordan ở trận đấu bắt đầu lúc 23h30, Việt Nam sẽ vào tứ kết sớm một lượt trận.

"Dù chưa chắc chắn 100% cơ hội vào tứ kết, nhưng chiến thắng này mang lại lợi thế lớn cho chúng tôi", HLV Kim Sang-sik nói ở họp báo sau trận đấu trên sân King Abdullah Sports City. "Tôi muốn chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu đến cùng để có được kết quả này".

Theo nhà cầm quân Hàn Quốc, Kyrgyzstan rất quyết tâm khi đối đầu Việt Nam, do đã thua Arab Saudi 0-1 ở lượt ra quân. Vì thế, đội bóng của ông trải qua trận đấu rất khó khăn dù mở tỷ số, thậm chí có nhiều điểm khiến ông chưa hài lòng.

HLV Kim Sang-sik ở họp báo sau trận Việt Nam - Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Khởi đầu trận đấu, Việt Nam bị dồn ép nhưng bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút 17, sau khi Bakytbek Murzalim phạm lỗi với Nguyễn Lê Phát trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Khuất Văn Khang sút chân trái tầm thấp vào góc phải, đánh lạc hướng thủ môn Nurlanbekov. Tuy nhiên, Kyrgyzstan cho thấy khả năng gây áp lực tốt khiến các cầu thủ Việt Nam mắc sai lầm. Phút 44, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Marlen Murzakhmatov sút xa sát vòng cấm đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Sang hiệp hai, thế trận cân bằng và giằng co. Đến phút 87, kết quả được định đoạt. Từ biên phải, trung vệ Phạm Lý Đức tạt đến cột gần để Lê Văn Thuận đánh đầu. Bóng đập chân Khristiyan Brauzman đổi hướng vào góc thấp phía xa, làm bó tay thủ môn của Kyrgyzstan.

"Nếu Arab Saudi thắng, Việt Nam sẽ có điều kiện hồi phục thể lực cho tứ kết. Và tôi cũng mong điều ấy thành hiện thực", HLV Kim nói. "Một trong những mục tiêu đội đề ra là cho các cầu thủ ít cơ hội thi đấu được vào sân, cũng là một cách điều chỉnh thể lực chung".

Trận gặp chủ nhà ở lượt cuối cũng không phải thủ tục, vì sẽ phân định ngôi nhất bảng A. Ở tứ kết, đội nhất A sẽ gặp nhì B, còn nhì A sẽ gặp nhất B. Nếu đứng đầu, Việt Nam có thể tránh được Nhật Bản - đội nhiều khả năng chiếm đầu bảng B sau màn trình diễn thuyết phục ở lượt đầu thắng Syria 5-0. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik chưa suy tính đến điều ấy.

"Hiện nay, các cầu thủ đang có quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ. Dù gặp đội nào ở tứ kết, chúng tôi cũng sẽ thi đấu tự tin. Và nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ càng, thì đối thủ cũng sẽ phải dè chừng chúng tôi", ông nhấn mạnh.

VIE 2-1 KYR

Đội hình xuất phát Việt Nam trận vừa qua có sự thay đổi đáng chú ý khi Nguyễn Quốc Việt thay tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc. HLV Kim cho biết Đình Bắc gặp chấn thương nhẹ nên không mạo hiểm dùng từ đầu. Đến phút 63, ông mới thay đổi vị trí này. Bên cạnh đó, Lê Văn Thuận cũng được tung vào cùng nhờ thường chơi tốt ở hiệp hai.

"Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện. Văn Thuận thường chơi tốt khi vào sân ở hiệp hai", ông Kim cho hay. "Cùng với Đình Bắc, cậu ấy gây khó khăn cho đối thủ và tích cực phòng ngự từ xa. Cậu ấy còn góp công lớn vào bàn thắng thứ hai. Màn thể hiện ấy ảnh hưởng tích cực đến toàn đội".

Còn ở hàng thủ, bộ ba Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh đã có trận thứ sáu liên tiếp xuất phát cùng nhau, kể từ SEA Games 33. Sai số đã xuất hiện ở bàn thua, và HLV Kim cho rằng họ có dấu hiệu sa sút thể lực. Đội sẽ kiểm tra tình hình của từng cầu thủ, nhưng ban huấn luyện cũng cần chờ kết quả trận Jordan gặp Arab Saudi, rồi mới đưa ra phương án sử dụng người ở lượt cuối.

Hiếu Lương