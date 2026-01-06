HLV Jordan: 'Việt Nam thắng nhưng chưa chắc tiến xa ở U23 châu Á'

Arab SaudiTheo HLV Omar Najhi, trận thua của Jordan trước Việt Nam ở ngày ra quân không nói lên nhiều điều, và cơ hội vẫn rộng mở cho các đội tại bảng A giải U23 châu Á.

HLV Najhi thừa nhận Jordan đã phải trả giá vì những khoảnh khắc thiếu tập trung, đặc biệt ở các tình huống cố định trong trận thua Việt Nam 0-2 hôm 6/1. Tuy nhiên, HLV người Morocco cho rằng một chiến thắng ở trận đầu chưa thể nói lên nhiều điều, và cục diện bảng đấu vẫn còn rộng mở cho cả bốn đội, gồm Jordan, Việt Nam, Kyrgyzstan và chủ nhà Arab Saudi.

"Việt Nam thắng trận này không có nghĩa là có thể đi xa, cũng như Jordan thua trận đầu không đồng nghĩa bị loại ngay", ông Najhi nói tại họp báo sau trận. "Các đội trong bảng đều còn cơ hội, và cục diện chỉ thực sự rõ ràng sau khi các lượt trận tiếp theo khép lại".

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (số 4) mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Việt Nam trong trận gặp Jordan ở lượt đầu bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: AFC

Theo HLV 47 tuổi, Jordan nhập cuộc với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản, nhưng kết quả chung cuộc lại đi ngược hoàn toàn với kỳ vọng. Đội bóng Tây Á không xem đây là kết quả nằm trong dự tính. Dù vậy, ông Najhi khẳng định điều quan trọng nhất lúc này là phản ứng sau thất bại, thay vì chìm trong thất vọng. Jordan cần tiếp tục tiến lên, chứng minh rằng tập thể có thể sửa chữa sai lầm và trở lại mạnh mẽ hơn ở những trận tiếp theo gặp Arab Saudi và Kyrgyzstan.

Theo HLV Jordan, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại nằm ở khả năng phòng ngự tình huống cố định. Hai bàn thua của Jordan đều xuất phát từ các pha bóng chết, điều hiếm khi xảy ra với đội bóng này trong thời gian trước đó. Ông cho rằng vấn đề nằm ở sự tập trung. "Chúng tôi thường phòng ngự tình huống cố định khá tốt, nhưng trận này thì không", Najhi nói. "Có lẽ đội đã không tập trung tối đa".

Bàn đầu tiên của Việt Nam là tình huống Mohammad Taha cản bóng bằng tay từ quả phạt góc của Nguyễn Đình Bắc, dẫn tới phạt đền. Chính Đình Bắc sút 11m mở tỷ số. Còn bàn ấn định tỷ số của Nguyễn Hiểu Minh cũng tới từ một quả phạt góc của đội trưởng Khuất Văn Khang. Ngoài ra còn nhiều tình huống đoàn quân Kim Sang-sik có cơ hội dứt điểm từ phạt góc.

HLV Najhi khẳng định Jordan không hề bất ngờ trước màn trình diễn của Việt Nam. Ông tôn trọng sự tiến bộ của thầy trò Kim thời gian qua. "Trước trận, tôi đã nói rằng Việt Nam tiến bộ rất nhiều", nhà cầm quân này nói. "Họ có những cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật và biết cách tạo ra sự khác biệt".

Theo Najhi, Jordan đã cố gắng hạn chế các tình huống cố định, nhưng không đạt hiệu quả như thường lệ. Sang hiệp hai, ban huấn luyện đã điều chỉnh cách tiếp cận, sửa chữa một số điểm chưa ổn và yêu cầu các cầu thủ Jordan phản ứng mạnh mẽ hơn. HLV này tin rằng Jordan đã kiểm soát hiệp hai tốt hơn và lẽ ra có thể ghi bàn nếu tận dụng tốt các cơ hội trong cấm địa.

Vì thế, Najhi tin rằng nếu học trò dứt điểm tốt hơn, Jordan sẽ có thêm cơ hội trong những trận tới. Ở lượt thứ hai, Jordan gặp Arab Saudi, còn Việt Nam đấu Kyrgyzstan ngày 9/1.

